ПРООН презентувала програму розмінування Донецької області
Про це повідомили в департаменті інформаційної та внутрішньої політики Донецької військово-цивільної облдержадміністрації.
У понеділок, 12 листопада, заступник голови Донецької облдержадміністрації Ігор Стокоз зустрівся з делегацією ПРООН спільно з міжнародними партнерами, Halo-Ukraine, FSD та DDG.
"На заході відбулася презентація програми діяльності партнерів та ПРООН у зв'язку із перспективними змінами законодавства України у сфері протимінної діяльності, а також розглянули питання та спостереження від облдержадміністрації щодо виконуваної роботи з розмінування території у регіоні", – зазначили в департаменті.
За словами Ігора Стокоза, область завжди готова до співпраці.
"Доки територія області не розмінована, немає можливості впроваджувати у ній інші проекти. Неможливо відновлювати інфраструктуру. Розмінування займає дуже багато часу", – зазначив Стокоз.
Нагадаємо, Міністерство оборони України опублікувало інтерактивну карту територій Донецької та Луганської областей, забруднених мінами та вибухонебезпечними пережитками війни.
За словами міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадія Зубко, близько 30% території України потребують розмінування.
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