Прооперованого активіста Михайлика виписали з лікарні в Мюнхені

У вересні минулого року на нього вчинили замах в Одесі

Одеського активіста Олега Михайлика, який недавно переніс операцію після скоєння замаху на його життя, виписали з лікарні в німецькому Мюнхені.

"Мене нарешті виписали з клініки в Мюнхені після вилучення кулі найманого вбивці разом з частиною моїх легень. Мені ще належить затриматися в Німеччині. Як мінімум доти, поки лікарі не знімуть операційні шви", - написав Михайлик у Facebook.

Активіст зазначив, що якщо йому дозволить стан здоров'я, він планує на цьому тижні провести низку зустрічей в Німеччині.

Олег Михайлик також зазначив: "Зустрічі дуже важливі для мене, для нас з вами. Хочу довести до розуміння західним партнерам і журналістам те, що дійсно зараз відбувається в Одесі і в Україні. Я налаштований рішуче і впевнений, що Україна заслуговує більшого, ніж має зараз: після двох революцій, стількох жертв на Майдані і в зоні бойових дій".

Нагадаємо, що на Михайлика вчинили замах 22 вересня 2018 року, у нього вистрелили в центрі Одеси біля перехрестя вулиць Єврейської та Осипова – неподалік будинку, де він мешкає, та за кілька десятків метрів від будівлі Головного управління Нацполіції Одеської області.

Куля протаранила наскрізь ліву руку та груди жертви, застрягши в лівій легені, не влучивши в серце.