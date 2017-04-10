Проплачена РФ реклама в Facebook була націлена на ключові для Трампа штати, - CNN
Про це, посилаючись на джерела, які безпосередньо знають ситуацію, повідомляє CNN.
Спрямування російських оголошень на ключові демографічні групи в районах штатів, які виявилися ключовими, було добре продуманим, стверджують джерела.
В оголошеннях була використана серія повідомлень, націлених на розкол, включаючи пропаганду антимусульманських настроїв.
Досі було невідомо, на які саме регіони країни були націлені оголошення РФ в facebook. І хоча одне з джерел повідомило, що велика кількість оголошень з'явилася в штатах які не відносилися до тих, що вагаються, деякі з них явно були спрямовані на розгойдування громадської думки у спірних темах.
Але Мічиган став штатом, що вагався найбільше, - тут Трамп обійшов кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон приблизно на 10 700 голосів з майже 4,8 мільйона бюлетенів. Вісконсін також був одним з найнапруженіших штатів, тут Трамп отримав всього на 22 700 голосів більше за суперницю.
Обидва шатати, в яких Трамп отримав перевагу менше 1%, були ключовими для його перемоги на виборах.
Як уточнює CNN, джерела не вказали, коли саме в 2016 році оголошення поширювалися в Мічигані і Вісконсині.
Але акцент на Мічигані і Вісконсині додає доказів того, що російська група, пов'язана з цим, застосовувала широкий спектр тактик, потенційно спрямованих на втручання у вибори.
Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.
Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.
Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.
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