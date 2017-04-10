Проплачена РФ реклама в Facebook була націлена на ключові для Трампа штати, - CNN

Ряд пов'язаних з РФ рекламних оголошень в Facebook, були зорієнтовані на Мічиган і Вісконсин, два штати, які мали вирішальне значення для перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

Про це, посилаючись на джерела, які безпосередньо знають ситуацію, повідомляє CNN.

Спрямування російських оголошень на ключові демографічні групи в районах штатів, які виявилися ключовими, було добре продуманим, стверджують джерела.

В оголошеннях була використана серія повідомлень, націлених на розкол, включаючи пропаганду антимусульманських настроїв.

Досі було невідомо, на які саме регіони країни були націлені оголошення РФ в facebook. І хоча одне з джерел повідомило, що велика кількість оголошень з'явилася в штатах які не відносилися до тих, що вагаються, деякі з них явно були спрямовані на розгойдування громадської думки у спірних темах.

Але Мічиган став штатом, що вагався найбільше, - тут Трамп обійшов кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон приблизно на 10 700 голосів з майже 4,8 мільйона бюлетенів. Вісконсін також був одним з найнапруженіших штатів, тут Трамп отримав всього на 22 700 голосів більше за суперницю.

Обидва шатати, в яких Трамп отримав перевагу менше 1%, були ключовими для його перемоги на виборах.

Як уточнює CNN, джерела не вказали, коли саме в 2016 році оголошення поширювалися в Мічигані і Вісконсині.

Але акцент на Мічигані і Вісконсині додає доказів того, що російська група, пов'язана з цим, застосовувала широкий спектр тактик, потенційно спрямованих на втручання у вибори.

Нагадаємо, що у компанії Facebook заявили, що протягом двох років, акаунти, які діяли з Росії, купували і поширювали в соцмережі політичну рекламу.

Разом з тим, Facebook виявив активність створених Росією фейкових акаунтів, для поширення у соцмережі політичної реклами під час минулих виборів президента США і передав всю отриману інформацію ФБР.

Як відомо, ФБР займається розслідуванням спроб втручання Росії в американські вибори 2016 року і того, чи мала зв’язки команда нинішнього президента Дональда Трампа з Кремлем. Сам Трамп неодноразово називав подібні звинувачення полюванням на відьом.