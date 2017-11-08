Пропуск Саакашвілі в Україну можливий лише після оформлення візи, - ГПУ

Позбавлений українського громадянства колишній голова Одеської ОДА може потрапити до України тільки після оформлення візи.

"Пропуск Саакашвілі (наразі особи без громадянства, якщо не підтвердиться інфо про наявність у нього паспортів третіх країн) в Україну можливий лише після оформлення візи", - заявив заступник генерального прокурора України Євгеній Єнін

При цьому він попередив, що особам, які сприятимуть незаконному перетину кордону, загрожує кримінальна відальність.

"Будь які перформанси в оточенні активістів чи нелегальний перетин кордону дають стовідсоткові правові підстави для притягнення його до адмінвідповідальності, а осіб, що сприятимуть такому незаконному перетину кордону - до кримінальної відповідальності (і не кажіть потім, що не попереджали)", - наголосив Єнін.

Заступник генпрокурора підкреслив, що за порушення при оформленні громадянства Саакашвілі, які стали причиною його скасування, мають нести адміністративну чи дисциплінарну відповідальність відповідні чиновники, але, за його словами, Саакашвілі поставив підпис під цим документом і теж має відповісти.

"Але за свою "помилку" має відповісти і громадянин Саакашвілі, який поставив хрестик в графі "під судом та слідством в іноземній державі не перебуваю", а абзацем нижче після "попередження про можливість втратити громадянство України у разі подання неправдивих відомостей" поставив підпис", - наголосив Єнін.

Нагадаємо, що 27 липня, президент Петро Порошенко позбавив Міхеіла Саакашвілі громадянства на підставі рекомендацій Комісії з питань громадянства при президенті України.

Екс-губернатор Одещини, в свою чергу, заявив, що у нього одне громадянство - українське.

За повідомленням Державної міграційної служби, Саакашвілі був позбавлений громадянства "на підставі неправдивих даних, зазначених в анкеті".

Зокрема, в документах, які Саакашвілі заповнював перед отриманням українського громадянства, він вказав, що не перебуває під слідством в Україні або за її межами, в той час, як на території Грузії колишній президент був заочно арештований.

Міхеїл Саакашвілі стверджує, що в анкеті про отримання українського громадянства стоїть не його підпис і вимагає експертизи.

8 серпня ЗМІ повідомили, що екс-президент Грузії та колишній керівник Одеської області України Міхеіл Саакашвілі виїхав із Польщі.