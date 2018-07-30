CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПроректора Одеського державного університету затримали за вимагання понад 300 тисяч гривень хабара.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Проректора Одеського держуніверситету спіймали на хабарі в 300 тис грн
Чоловіка затримали під час передачі першого "траншу" у сумі 62,5 тисячі гривень в його робочому кабінеті
Фото: od.gp.gov.ua
"Один з проректорів вищого навчального закладу вимагав неправомірну вигоду у сумі 310 тисяч гривень від представника підприємства за укладення договору використання житлової будівлі з причалом для розміщення відпочиваючих", - повідомляє прокуратура Одеської області.
Тривають першочергові слідчі дії.
За даними "Думської", затримали першого проректора Одеського державного екологічного університету Миколу Сербова.
Нагадаємо, що 19 липня у трьох областях України затримали працівників вищих навчальних закладів за хабарі від абітурієнтів.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 07 2018 16:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі