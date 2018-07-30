Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Проректора Одеського держуніверситету спіймали на хабарі в 300 тис грн

Чоловіка затримали під час передачі першого "траншу" у сумі 62,5 тисячі гривень в його робочому кабінеті
Проректора Одеського державного університету затримали за вимагання понад 300 тисяч гривень хабара.
Проректора Одеського держуніверситету спіймали на хабарі в 300 тис грн Фото: od.gp.gov.ua

"Один з проректорів вищого навчального закладу вимагав неправомірну вигоду у сумі 310 тисяч гривень від представника підприємства за укладення договору використання житлової будівлі з причалом для розміщення відпочиваючих", - повідомляє прокуратура Одеської області.

Тривають першочергові слідчі дії.

За даними "Думської", затримали першого проректора Одеського державного екологічного університету Миколу Сербова.

Нагадаємо, що 19 липня у трьох областях України затримали працівників вищих навчальних закладів за хабарі від абітурієнтів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2018 16:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та Словенію

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.