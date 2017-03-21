Проросійські бойовики використовують заборонені міни на Донбасі, - розвідка

Противник продовжує посилення позицій шляхом збільшення кількості постів спостереження у так званій "сірій зоні"

Російське командування продовжує застосовувати заборонені зразки озброєння на території Донбасу.

"16 березня у районі Луганське (Світлодарський напрямок), військовослужбовцями 7 окремої мотострілецької бригади було встановлено інженерне загородження з використанням протипіхотних мін ПМН-2, які заборонені нормами міжнародного права", - повідомляє у Facebook Головне управління розвідки Міноборони України.

Також вказується, що противник продовжує посилення позицій шляхом збільшення кількості постів спостереження у так званій "сірій зоні", провокуючи бойові сутички із силами АТО, при цьому, несе втрати особового складу.

"Зокрема, в 9 окремому штурмовому мотострілецькому полку морської піхоти п’ятеро військовослужбовців було вбито та тринадцять поранено", - повідомили в ГУР.

Нагадаємо, що 20 березня у Водяному (Донецька область) проросійські війська обстріляли з "Градів" позиції Збройних сил України.

Протягом минулої доби на Донбасі загинули троє українських військових. Загалом російсько-терористичні війська 60 разів обстріляли позиції українських захисників.

Також штаб антитерористичної операції України уточнив дані про втрати противника за підсумками бою з групою диверсантів в районі н.п. Водяне.