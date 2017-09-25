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"Прорив" кордону Саакашвілі: фігуранта справи залишили під вартою

Під час оголошення вироку підсудний, який хворіє на цукровий діабет першого ступеня, втратив свідомість
Апеляційний суд Львівської області залишив без задоволення апеляцію захисників Олександра Бурцева, якому за участь у «прориві» кордону Міхеїлом Саакашвілі визначено запобіжний захід у вигляді двомісячного перебування під вартою без права застави.
"Прорив" кордону Саакашвілі: фігуранта справи залишили під вартою Фото: ТАСС

Вирок виголосив голова суддівської колегії Зиновій Макойда, повідомляє "Укрінформ".

"Визнати ухвали Галицького районного суду Львова про взяття Бурцева під варту без права застави обгрунтованими. Прохання захисту змінити міру запобіжного заходу на особисте зобов'язання не підлягає задоволенню", - зазначив Макойда.

Під час оголошення вироку підсудний, який хворіє на цукровий діабет першого ступеня, втратив свідомість.

Зазначимо, про взяття Бурцева на поруки до Апеляційного суду звернулись сім народних депутатів та лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі. Він особисто був присутній на засіданні суду, однак вироку не дочекався.

Нагадаємо, Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі і оштрафував його на 3400 грн.

Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

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