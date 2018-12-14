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Прорив на кордоні: прикордонники обстріляли "євробляху" через контрабанду, - ФОТО

Прикордонники зазначили, що водій зупиненого автомобіля був п’яним, а його спільники втекли
На Буковині прикордонники з пострілами зупинили авто з контрабандними сигаретами, яке на великій швидкості рухалося вбік кордону з Румунією.
Прорив на кордоні: прикордонники обстріляли "євробляху" через контрабанду, - ФОТО Фото: ДПСУ

"Порушники не відреагували на попереджувальні постріли вгору та продовжували рух. Прикордонникам спецпідрозділу "Дозор" довелося стріляти по колесах легковика. Авто на литовській реєстрації зупинили за тисячу метрів до державного кордону", – повідомляє "Укрінформ" з посиланням на Чернівецький прикордонний загін.


Фото: ДПСУ


Фото: ДПСУ

У багажнику і салоні знайшли чотири ящики із сигаретами, обгорнуті чорним поліетиленом.


Фото: ДПСУ

На місце події прибули представники Нацполіції. Водія разом з автомобілем та товаром доставили у відділення інспекторів прикордонної служби.

На 27-річного чоловіка склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетинання державного кордону та злісну непокору представникам правоохоронного органу.

Спільників водія наразі ще шукають.

Нагадаємо, що військовослужбовці Мостиського та Білгород-Дністровського загонів протягом доби завадили незаконному переміщенню через державний кордон великої контрабандної партії цигарок.

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14 12 2018 15:51
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