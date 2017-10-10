"Прорив Саакашвілі": поліція вимагає доступ до матеріалів "Громадського ТБ", - ВІДЕО

До редакції "Громадського" прийшли слідчі Нацполіції Львівської області, які вимагають надати доступ до матеріалів, пов'язаних із подіями 10 вересня на пункті порпуску на українсько-польському кордоні Шегині.

В ухвалі зазначається, що слідчий Нацполіції Львівської облсті за погодженням із прокуратурою «звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до не монтованої версії фото та відеозаписів, які були зафіксовані за домогою технічних засобів працівниками ГО "Громадське телебачення" щодо подій, які мали місце неподалік міжнародного автомобільного пункту пропуску "Шегині"… 10.09.2017 року з можливістю ознайомлення та вилучення їх".

Ухвалила клопотання слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова Зубачик Наталія Богданівна.

В ухвалі також йдеться, що у досудовому провадженні щодо Давіда Сакварелідзе за статтями про "незаконне переправлення осіб через державний кордон України", "опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків" та "групове порушення громадського порядку", а також щодо Каць В.Г., Бурцева О.В., Мишанича Р.Ф., Висіканцева О.В. за статтями про "незаконне переправлення осіб через державний кордон України», "опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків", "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу" та "групове порушення громадського порядку".

Слідчі Нацполіції Львова вимагають у Громадського надати матеріали, зняті 10 вересня під час прориву Саакашвілі pic.twitter.com/nHjOGYQIz1 — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 10 жовтня 2017 р.

Нагадаємо, що 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.

Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі і оштрафував його на 3400 грн.