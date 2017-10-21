Вода з теплотраси затопила столичний магазин: троє жінок опинилися в окропі

Про це повідомляє в суботу, 21 жовтня, Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Прибувши на виклик, що надійшов о 15:42, до магазину "Єва" на Чоколівському бульварі, рятувальники 3-ї Державної пожежно-рятувальної частини столиці побачили надворі натовп людей у паніці, яким пощастило вибратися з будівлі, а в приміщенні – трьох жінок.

Усі зали магазину були заповнені окропом.

З'ясувалося, що в підвальному приміщенні, де й розташований магазин, стався прорив теплотраси, гарячою водою було заповнено усі приміщення на рівні метра й вище.

Оскільки Київводоканал і Київобленерго не могли дістатися до місця через сильні затори, пожежні Денис Свисталюк і Олександр Мороз на чолі з командиром відділення Миколою Кисельовим занурилися у воду і винесли потерпілих.

За даними ДСНС, уся рятувальна операція тривала менше 15 хвилин.

"Потерпілих відразу ж передали медикам і госпіталізували до лікарні, у них травмовано руки і ноги", – зазначає прес-служба ДСНС.

Під час рятувальної операції постраждали й рятувальники – одного госпіталізували. Сам командир відділення Кисельов повернувся з рештою бійців у розташування для подальшого несення служби.

Нагадаємо, у травні прорив труби з гарячою водою сильно пошкодив будинок та кілька автомобілів.

У серпні в Києві стався масштабний прорив труби: фонтан гарячої води досягав четвертого поверху.