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Прощальний пост Обами у Twitter став найпопулярнішим за час існування аккаунта

Президент США закликав вірити у свої сили щось змінювати
Прощальний твіт президента США Барака Обами став найпопулярнішим за час існування його облікового запису в Twitter.
Прощальний пост Обами у Twitter став найпопулярнішим за час існування аккаунта Фото: АFР

"Дякую вам за все. Моє останнє прохання таке ж, як і перше. Я прошу вас вірити - не в мої здібності змінити все, а у ваші", - написав Барак Обама.

Цей твіт перепостили понад 700 тис користувачів, ще понад 1,5 тис поставили "лайк", повідомляє видання CNET.

У повідомленні йдеться, що раніше найбільш популярними твітами Обами були пости про легалізацію одностатевих шлюбів і про плани зниження вартості вищої освіти в США.

Нагадаємо, що президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.

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12 01 2017 09:37
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