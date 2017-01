Прощальний пост Обами у Twitter став найпопулярнішим за час існування аккаунта

"Дякую вам за все. Моє останнє прохання таке ж, як і перше. Я прошу вас вірити - не в мої здібності змінити все, а у ваші", - написав Барак Обама.

Цей твіт перепостили понад 700 тис користувачів, ще понад 1,5 тис поставили "лайк", повідомляє видання CNET.

У повідомленні йдеться, що раніше найбільш популярними твітами Обами були пости про легалізацію одностатевих шлюбів і про плани зниження вартості вищої освіти в США.

Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.