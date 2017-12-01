CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрощальний твіт президента США Барака Обами став найпопулярнішим за час існування його облікового запису в Twitter.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Прощальний пост Обами у Twitter став найпопулярнішим за час існування аккаунта
Президент США закликав вірити у свої сили щось змінювати
Фото: АFР
"Дякую вам за все. Моє останнє прохання таке ж, як і перше. Я прошу вас вірити - не в мої здібності змінити все, а у ваші", - написав Барак Обама.
Цей твіт перепостили понад 700 тис користувачів, ще понад 1,5 тис поставили "лайк", повідомляє видання CNET.
У повідомленні йдеться, що раніше найбільш популярними твітами Обами були пости про легалізацію одностатевих шлюбів і про плани зниження вартості вищої освіти в США.
Thank you for everything. My last ask is the same as my first. I'm asking you to believe—not in my ability to create change, but in yours.— President Obama (@POTUS) 11 січня 2017 р.
Нагадаємо, що президент США Барак Обама виступив з прощальною промовою перед американцями.
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12 01 2017 09:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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