Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

Прощання з убитим у Києві Вороненковим відбудеться 25 березня у Володимирському соборі

Відспівування Дениса Вороненкова розпочнеться завтра о 12:00
Прощання з убитим 23 березня екс-депутатом Державної думи РФ Денисом Вороненковим відбудеться в суботу, 25 березня, у Володимирському соборі в Києві.
Прощання з убитим у Києві Вороненковим відбудеться 25 березня у Володимирському соборі Денис Вороненков. Фото: Коммерсант

Про це повідомив колишній російський депутат Ілля Пономарьов.

"Відспівування Дениса Вороненкова відбудеться завтра о 12:00 у Володимирському соборі", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.

ЧИТАЙТЕ: Хто такий Вороненков: лист Януковича, протистояння з ФСБ і справа "Трьох китів"

Як повідомляв iPress.ua, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Зазначимо, Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко звинуватив Росію у вбивстві колишнього депутата Держдуми, громадянина України Дениса Вороненкова.

Президент України Петро Порошенко провів нараду з силовиками щодо вбивства Дениса Вороненкова. Де зазачив, що вбивство Вороненкова – теракт з боку Росії.

Раніше, Вороненков дав свідчення Генпрокуратурі України у справі про державну зраду Віктора Януковича.

Через кілька днів після цього російська газета "Коммерсантъ" написала, що другим депутатом був комуніст Денис Вороненков, який переїхав в Україну.

6 грудня 2016 року Денис Вороненков отримав громадянство України, оскільки є наполовину українцем.За дорученням ГПУ підслідність у кримінальному провадженні за фактом вбивства Вороненкова визначено за прокуратурю Києва.
 
Вбивця екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова помер у лікарні.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 03 2017 23:29
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

Творіння авіаційного генія Антонова: від "кукурудзяника" до "Мрії"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.