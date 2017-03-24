Прощання з убитим у Києві Вороненковим відбудеться 25 березня у Володимирському соборі

Прощання з убитим 23 березня екс-депутатом Державної думи РФ Денисом Вороненковим відбудеться в суботу, 25 березня, у Володимирському соборі в Києві.

Про це повідомив колишній російський депутат Ілля Пономарьов.

"Відспівування Дениса Вороненкова відбудеться завтра о 12:00 у Володимирському соборі", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.

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Як повідомляв iPress.ua, 23 березня, в центрі Києва на вулиці Пушкінській сталася стрілянина, внаслідок якої було вбито колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова.

Зазначимо, Служба безпеки України не забезпечувала охорону колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, убитого в четвер у центрі Києва.

Через кілька днів після цього російська газета "Коммерсантъ" написала, що другим депутатом був комуніст Денис Вороненков, який переїхав в Україну.

6 грудня 2016 року Денис Вороненков отримав громадянство України, оскільки є наполовину українцем.За дорученням ГПУ підслідність у кримінальному провадженні за фактом вбивства Вороненкова визначено за прокуратурю Києва.