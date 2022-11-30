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Прослуховування російської музики - це зброя для армії окупантів: Федоров закликав слухати українське

Мінцифри закликає українців не прослуховувати російську музику на стрімінгових сервісах.
Прослуховування російської музики - це зброя для армії окупантів: Федоров закликав слухати українське

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Чи знали ви, що російські виконавці в трендах України на стрімінгових сервісах — це не тільки культурна окупація, а ще й нові танки та ракети для ворогів?  Наприклад, ви прослуховуєте трек умовного російського гурту на Apple Music, Spotify або Youtube Music. Гурт отримує гроші за монетизацію, а потім сплачує податки до бюджету рф", - йдеться в повідомленні.

За словами Федорова, левова частка російського бюджету йде на вбивство українців та обстріли українських міст.

"Тому кожен завантажений чи куплений альбом музиканта з росії — це зброя для армії окупантів. Але це можна виправити. Перевірити свій Spotify, Apple Music, Youtube Music та видалити звідти всі російські треки. Ну і не забувайте підтримувати класних українських виконавців", - підсумував він.

Раніше повідомлялось, що Мінцифри планує обладнати "пункти незламності" терміналами супутникового інтернету Starlink. Буде створено тисячі публічних точок із Wi-Fi по всій країні.

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30 11 2022 16:23
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