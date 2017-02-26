Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Простивши один одного, ми позбавляємось ворога перед собою і за своєю спиною, – Митрополит Онуфрій

Митрополит привітав усіх православних християн з наближенням Великого посту
Православні християни готуються до Прощеної неділі, яка цього року відзначається 26 лютого. Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій розповів про значення прощення напередодні Великого посту.
Простивши один одного, ми позбавляємось ворога перед собою і за своєю спиною, – Митрополит Онуфрій Фото: unian.ua

"Прощення ближнього – умова одержання прощення від Бога. Прощення перед вступом у Великий піст має два значення: перше – людина готова прийняти прощення від Бога; друге – людина, вступаючи у духовну боротьбу має знати, що у неї за спиною немає ворогів. Ті люди, які воюють, знають, що дуже небезпечно, коли людина має ворога перед собою і за своєю спиною. Простивши один одного, ми позбавляємось останнього і маємо одного ворога – ворога нашого спасіння", – зазначив Предстоятель, повідомляє УНІАН з посиланням на Центр інформації УПЦ. 

Також Митрополит Онуфрій підкреслив, що "святий піст – це той час, коли людина має особливо інтенсивно займатись своїм духовним вдосконаленням".

"Тілесний піст, молитва, відвідування храму Божого, всі поклони, які людина звершує, як духовний подвиг – це засоби, необхідні для того, щоб вдосконалити в собі любов. Любов – це властивість Божественного єства. Кожна людина має вдосконалити любов до Бога і любов до ближнього. Коли Бог буде питатиме на Страшному суді: "Що ти зробив?", – питатиме про справжню любов. Той хто не потурбувався, щоб розвити в собі цю якість – матиме погану відповідь перед Богом", – зауважив Блаженніший.

Предстоятель також розповів, що з певних причин можливе послаблення тілесного посту.

"У церкві є міра послаблення посту – ікономія. Це послаблення робиться хворим, жінкам, які вагітні чи мають маленьких дітей і людям, які займаються працею, яка потребує великої віддачі. Цим людям церква послабляє піст. Але конкретно, на скільки кому послабити, це людина має узгодити з духівником", – підкреслив митрополит Онуфрій.

Блаженнійший митрополит Онуфрій привітав усіх православних християн з наближенням Великого посту.

"Хочу всіх поздоровити з наступаючим великим постом, побажати усім успіхів в духовній боротьбі, яку ми повинні звершувати у період цього спасительного часу. Нехай кожен з нас з радістю зустріне велике свято Світлого Христового Воскресіння! З Великим постом!".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що краще бути атеїстом, ніж одним з "численних" католиків, які ведуть лицемірне і подвійне життя.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

26 02 2017 19:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.