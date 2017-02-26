Простивши один одного, ми позбавляємось ворога перед собою і за своєю спиною, – Митрополит Онуфрій

Православні християни готуються до Прощеної неділі, яка цього року відзначається 26 лютого. Предстоятель Української Православної Церкви Митрополит Онуфрій розповів про значення прощення напередодні Великого посту.

"Прощення ближнього – умова одержання прощення від Бога. Прощення перед вступом у Великий піст має два значення: перше – людина готова прийняти прощення від Бога; друге – людина, вступаючи у духовну боротьбу має знати, що у неї за спиною немає ворогів. Ті люди, які воюють, знають, що дуже небезпечно, коли людина має ворога перед собою і за своєю спиною. Простивши один одного, ми позбавляємось останнього і маємо одного ворога – ворога нашого спасіння", – зазначив Предстоятель, повідомляє УНІАН з посиланням на Центр інформації УПЦ.

Також Митрополит Онуфрій підкреслив, що "святий піст – це той час, коли людина має особливо інтенсивно займатись своїм духовним вдосконаленням".

"Тілесний піст, молитва, відвідування храму Божого, всі поклони, які людина звершує, як духовний подвиг – це засоби, необхідні для того, щоб вдосконалити в собі любов. Любов – це властивість Божественного єства. Кожна людина має вдосконалити любов до Бога і любов до ближнього. Коли Бог буде питатиме на Страшному суді: "Що ти зробив?", – питатиме про справжню любов. Той хто не потурбувався, щоб розвити в собі цю якість – матиме погану відповідь перед Богом", – зауважив Блаженніший.

Предстоятель також розповів, що з певних причин можливе послаблення тілесного посту.

"У церкві є міра послаблення посту – ікономія. Це послаблення робиться хворим, жінкам, які вагітні чи мають маленьких дітей і людям, які займаються працею, яка потребує великої віддачі. Цим людям церква послабляє піст. Але конкретно, на скільки кому послабити, це людина має узгодити з духівником", – підкреслив митрополит Онуфрій.

Блаженнійший митрополит Онуфрій привітав усіх православних християн з наближенням Великого посту.

"Хочу всіх поздоровити з наступаючим великим постом, побажати усім успіхів в духовній боротьбі, яку ми повинні звершувати у період цього спасительного часу. Нехай кожен з нас з радістю зустріне велике свято Світлого Христового Воскресіння! З Великим постом!".

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив, що краще бути атеїстом, ніж одним з "численних" католиків, які ведуть лицемірне і подвійне життя.