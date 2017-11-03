PROSUD оприлюднила інформацію про суддів, які розглянуть апеляцію Насірова

Головуючим суддею буде Віктор Глиняний, який брав участь у розгляді скарг Єфремова, Корбана та Краснова

Ініціатива Prosud опублікувала прізвища п'яти суддів Апеляційного суду Києва, які розглядатимуть скаргу захисників глави ДФС Романа Насірова щодо зміни запобіжного заходу та розміру застави, а також інформацію про них.

Як зазначають активісти Prosud, суддями будуть Віктор Глиняний, Валерій Лашевич, Денис Масенко, Тетяна Росік та Іван Рибак.

"Судді мають немало спільних рис. Це і доволі скромні задекларовані доходи й статки, і ціла низка ухвалених ними раніше сумнівних рішень. Необґрунтоване зменшення суми застави, виконання очевидних вказівок Адміністрації президента – лише невелика частина "заслуг" кожного з 5 суддів, що ухвалюватимуть рішення з апеляції Насірова", – зазначено в повідомленні.

Зокрема, головуючим суддею справи Насірова буде Віктор Глиняний, який брав участь у розгляді скарг Олександра Єфремова, Геннадія Корбана та Стаса Краснова.

"За період з 2012 до 2015 року на Глиняного надійшло 35 скарг – рекорд серед суддів апеляційного суду. Більшість скарг – через небажання судді Глиняного брати самовідвід, оскільки син судді Сергій Глиняний працює прокурором відділу участі прокурорів у судовому провадженні з перегляду рішень в Апеляційному суді Києва управління підтримання державного обвинувачення в суді. Тобто часто виступає обвинувачувачем в суді, де працює його батько", – зазначає Prosud.

Згідно із деклараціями Глиняного за 2014 та 2015 роки, єдиним доходом судді є його зарплата. У власності судді – понад 4 га землі в Чернігівській області, яку, згідно з декларацією за 2015 рік, він здає в оренду за 2423 грн. на рік.

Володіє суддя також земельною ділянкою розміром 7 соток та невеликим будинком площею 174 квадратних метри в Києві.

Також у Глиняного є подарована квартира в Києві та два гаражі. Вартість такого подарунку зараз складає щонайменше $ 54 тис.

Ще одним майном є автомобіль BMW X5 2013 року випуску. Придбав авто суддя новим, згідно декларації заплатив за нього 670 тис. грн. – більше двох річних заробітних плат.

Валерій Лашевич – член колегії суддів із розгляду апеляції Насірова, фігурує у розслідуванні щодо втручання в систему електронного розподілу справ колишнім головою Апеляційного суду Антоном Чернушенко. Тоді Лашевич отримав найбільшу кількість справ, пов’язаних із арештом майна.

Також Лашевич нещодавно відпустив під нічний домашній арешт харківського "беркутівця" Бєлова, якого звинувачують у вбивстві мінімум 3 осіб на Майдані 18 лютого.

Масенко Денис переведений до Києва з Луганська, згадується в складі колегії суддів в проекті рішення про скасування арешту на майно "Нафтогазвидобування", яке голова Апеляційного суду Антон Чернушенко ховав у мантії під час обшуку в його службовому кабінеті. Також Масенко входив до колегії суддів, що розглядала справу щодо підозрюваних у вбивстві журналіста Олеся Бузини – Медведько і Поліщука.

Тетяна Росік у травні 2016 року однією із перших пройшла первинне кваліфікаційне оцінювання та підтвердила здатність вершити правосуддя, хоча за результатами тестів вона потребувала підвищення кваліфікації, наразі щодо її діяльності до ВККС направлено 19 скарг.

У березні 2017 року Росік відмовила притягнути до суду Павла Овчаренка, надавши йому можливість уникати слідства. Овчаренко підозрюється у розкраданні понад 400 млн. грн. Також Росік була у колегії суддів разом із суддями Валерієм Лашевичем та Іваном Рибаком, що зменшила заставу директору ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" Руслану Журилу зі 100 до 12 млн. гривень.

Іван Рибак, окрім згаданого, у 2012 році підтвердив рішення суду першої інстанції щодо арешту тодішнього екс-міністра МВС Юрія Луценка.

Нагадаємо, Солом'янський районний суд Києва в четвер, 9 березня, оголосив повний текст рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою усуненому з посади голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову без його особистої присутності в залі суду.

Національне антикорупційне бюро підозрює, що отримана від Державної фіскальної служби розстрочка зі сплати ренти за видобуток природного газу, була частиною схеми фірм нардепа Олександра Онищенка у заволодінні коштами ПАТ "Укргазвидобування" на суму 740,07 млн грн.

САП підозрює Насірова у тому, що той завдав бюджету збитків на 2 млрд грн.