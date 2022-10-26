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Просування ЗСУ на Півдні сповільнилося через дощі – Резніков

Ольга
Матарикіна
Але ми крок за кроком повернемо наші території.
Просування ЗСУ на Півдні сповільнилося через дощі – Резніков Фото: Укрінформ
Просування Збройних сил на Півдні України сповільнилося через дощову погоду, однак українські захисники крок за кроком звільняють території.
 
Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю Fox News.
 
"На Півдні ми також продовжуємо нашу контрнаступальну кампанію. Зараз деякі погодні умови, я маю на увазі дощ, сповільнюють нас. Але ми використовуємо тактику крок за кроком повертати наші села, метри і кілометри, і ми будемо продовжувати робити це", – сказа він.
 
Резніков вважає, що окупанти не ризикнуть проводити вуличні бої в Херсоні, тому що ЗСУ контролюють мости через Дніпро, якими росіяни могли б відступити.
 
"Ми контролюємо всі мости через Дніпро, використовуючи такі американські комплекси, як-от HIMARS, а також інші РСЗВ, артилерію 155-мм калібру – все це сучасні системи стандарту НАТО. Для них залишатися в Херсоні – це реальний ризик, тому що у них не буде можливості втекти, як вони зробили на Харківському напрямку, наприклад, в Ізюмі та інших містах", – повідомив Резніков.
 
Нагадаємо, 24 жовтня в Міноборони повідомили, що у Херсонській області сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, у яких мешкають понад 12 тисяч осіб.
 
 
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26 10 2022 14:29
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