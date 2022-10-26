НОВИНИАле ми крок за кроком повернемо наші території.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Просування ЗСУ на Півдні сповільнилося через дощі – Резніков
Фото: Укрінформ
Просування Збройних сил на Півдні України сповільнилося через дощову погоду, однак українські захисники крок за кроком звільняють території.
Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю Fox News.
"На Півдні ми також продовжуємо нашу контрнаступальну кампанію. Зараз деякі погодні умови, я маю на увазі дощ, сповільнюють нас. Але ми використовуємо тактику крок за кроком повертати наші села, метри і кілометри, і ми будемо продовжувати робити це", – сказа він.
Резніков вважає, що окупанти не ризикнуть проводити вуличні бої в Херсоні, тому що ЗСУ контролюють мости через Дніпро, якими росіяни могли б відступити.
"Ми контролюємо всі мости через Дніпро, використовуючи такі американські комплекси, як-от HIMARS, а також інші РСЗВ, артилерію 155-мм калібру – все це сучасні системи стандарту НАТО. Для них залишатися в Херсоні – це реальний ризик, тому що у них не буде можливості втекти, як вони зробили на Харківському напрямку, наприклад, в Ізюмі та інших містах", – повідомив Резніков.
Нагадаємо, 24 жовтня в Міноборони повідомили, що у Херсонській області сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, у яких мешкають понад 12 тисяч осіб.
Читайте також: Резніков: Ми маємо реальний план звільнити Херсон.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
26 10 2022 14:29 МЕДІА
- ВІДЕО Парламентський саміт Кримської платформи стартував у Загребі
- ФОТО Шапки із картону, окуляри з паперу та шоломи для мопедів: філіппінські студенти придумали "анти-списувальні" екзаменаційні шапки, які стали вірусними
- ВІДЕО За допомогою технологій Reface оживили видатну історичну постать Пилипа Орлика
- ЄІБ виділить 2 млн євро на відновлення лікарень в Україні
- На звільнених територіях ексгумувано близько тисячі тіл загиблих
СТАТТІ