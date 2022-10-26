Просування ЗСУ на Півдні сповільнилося через дощі – Резніков

Але ми крок за кроком повернемо наші території.

Просування Збройних сил на Півдні України сповільнилося через дощову погоду, однак українські захисники крок за кроком звільняють території.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков повідомив в інтерв'ю Fox News

"На Півдні ми також продовжуємо нашу контрнаступальну кампанію. Зараз деякі погодні умови, я маю на увазі дощ, сповільнюють нас. Але ми використовуємо тактику крок за кроком повертати наші села, метри і кілометри, і ми будемо продовжувати робити це", – сказа він.

Резніков вважає, що окупанти не ризикнуть проводити вуличні бої в Херсоні, тому що ЗСУ контролюють мости через Дніпро, якими росіяни могли б відступити.

"Ми контролюємо всі мости через Дніпро, використовуючи такі американські комплекси, як-от HIMARS, а також інші РСЗВ, артилерію 155-мм калібру – все це сучасні системи стандарту НАТО. Для них залишатися в Херсоні – це реальний ризик, тому що у них не буде можливості втекти, як вони зробили на Харківському напрямку, наприклад, в Ізюмі та інших містах", – повідомив Резніков.

Нагадаємо, 24 жовтня в Міноборони повідомили, що у Херсонській області сили оборони Півдня звільнили понад 90 населених пунктів, у яких мешкають понад 12 тисяч осіб.