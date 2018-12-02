Протест біля АП у Києві: правоохоронці затримали кількох прихильників Саакашвілі, – ФОТО
Як повідомляють "Українські новини", о 18:50 поліція почала відтісняти протестувальників з Банкової.
Відбулися сутички.
Низку активістів затримали. Відоме ім'я одного з них – це екс-учасник АТО Юрій Тібенко.
Фото: ukranews.com
З боку Інститутській на Банковій виставлений кордон з двої рядів бійців Національної гвардії. З боку вулиці Лютеранської вхід на територію Адміністрації охороняє близько 30 бійців. О 18:40 на територію Адміністрації спробували заїхати ще два автобуси Нацгвардії. Одному вдалося проїхати, другий мітингувальники заблокували, інформує видання.
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Станом на 19:00 у мітингу беруть участь близько 100 прибічників Саакашвілі.
Фото: ukranews.com
Фото: ukranews.com
Нагадаємо, сьогодні лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.
У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.
Соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що політик зателефонував йому з Польщі.
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