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Протест біля АП у Києві: правоохоронці затримали кількох прихильників Саакашвілі, – ФОТО

Охорону біля Адміністрації Президента посилили
Поліція затримала кількох прихильників колишнього президента Грузії, лідера політичної партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі біля будівлі Адміністрації президента.
Протест біля АП у Києві: правоохоронці затримали кількох прихильників Саакашвілі, – ФОТО Фото: ukranews.com

Як повідомляють "Українські новини", о 18:50 поліція почала відтісняти протестувальників з Банкової.

Відбулися сутички.

Низку активістів затримали. Відоме ім'я одного з них – це екс-учасник АТО Юрій Тібенко.


Фото: ukranews.com

З боку Інститутській на Банковій виставлений кордон з двої рядів бійців Національної гвардії. З боку вулиці Лютеранської вхід на територію Адміністрації охороняє близько 30 бійців. О 18:40 на територію Адміністрації спробували заїхати ще два автобуси Нацгвардії. Одному вдалося проїхати, другий мітингувальники заблокували, інформує видання.


Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com

Станом на 19:00 у мітингу беруть участь близько 100 прибічників Саакашвілі.


Фото: ukranews.com


Фото: ukranews.com

Нагадаємо, сьогодні лідера партії "Рух нових сил" Міхеіла Саакашвілі затримали люди у камуфляжі, коли він перебував у ресторані в Києві.

У Державній прикордонній службі України заявляють, що Міхеіла Саакашвілі з дотриманням усіх юридичних формальностей повернули до країни, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство.

Соратник Саакашвілі Давид Сакварелідзе повідомив, що політик зателефонував йому з Польщі.

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12 02 2018 19:45
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