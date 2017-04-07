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Протестувальників у Венесуелі надихає український Євромайдан, - ВІДЕО

Стрічку демонструють по всій країні, в тому числі в книжкових магазинах, університеті, на громадській площі та художньому кінотеатрі
Протестувальники у Венесуелі черпають натхення з українського Майдану. Опозиціонери проводять публічні покази документального фільму про нашу революцію "Зима у вогні".
Протестувальників у Венесуелі надихає український Євромайдан, - ВІДЕО Фото: EPA/UPG

"Чуючи українців і бачачи сльози в їхніх очах, ти запитуєш себе: "Чекай, я в Україні чи в Кафеталі?", – говорить університетський професор Карлос Дельґадо, інформує "Голос Америки".

Після показів фільму проводять форуми та обговорення.

Він має на увазі ту частину Каракасу, де мешканці енергійно підтримували протести.


Фото: кадр з фільму "Зима у вогні"

Під час протестів молодь Венесуели тримає яскраво декоровані саморобні щити, схожі на ті, які використовували українці на Євромайдані.

Венесуельці створюють свої щити із супутникових антен, бочок або будь-яких інших підручних предметів із дерева та металу.


Фото: Reuters

"Щити не зупиняють кулі, але вони захищають нас від сльозогінного газу, гумових куль та каміння", – говорить 20-річний студент-правозахисник Браян Суарес, одягнений у газову маску.

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Нагадаємо, що з квітня в антиурядових заворушеннях у Венесуелі загинуло 80 людей. Люди виступили проти авторитарної політики президента Ніколаса Мадуро.

Президент Венесуели звинуватив у вбивствах мирних громадян опозицію.

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04 07 2017 15:24
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