Протестувальників у Венесуелі надихає український Євромайдан, - ВІДЕО
"Чуючи українців і бачачи сльози в їхніх очах, ти запитуєш себе: "Чекай, я в Україні чи в Кафеталі?", – говорить університетський професор Карлос Дельґадо, інформує "Голос Америки".
Після показів фільму проводять форуми та обговорення.
Він має на увазі ту частину Каракасу, де мешканці енергійно підтримували протести.
Фото: кадр з фільму "Зима у вогні"
Під час протестів молодь Венесуели тримає яскраво декоровані саморобні щити, схожі на ті, які використовували українці на Євромайдані.
Венесуельці створюють свої щити із супутникових антен, бочок або будь-яких інших підручних предметів із дерева та металу.
Фото: Reuters
"Щити не зупиняють кулі, але вони захищають нас від сльозогінного газу, гумових куль та каміння", – говорить 20-річний студент-правозахисник Браян Суарес, одягнений у газову маску.
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Нагадаємо, що з квітня в антиурядових заворушеннях у Венесуелі загинуло 80 людей. Люди виступили проти авторитарної політики президента Ніколаса Мадуро.
Президент Венесуели звинуватив у вбивствах мирних громадян опозицію.
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