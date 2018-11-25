Протестувальники підпалили барикади на Єлисейських полях
Акція в Парижі, в якій взяли участь близько 8 тисяч осіб, супроводжувалася заворушеннями і сутичками демонстрантів з поліцією, повідомляє Reuters.
За даними МВС, ввечері, 24 листопада, в Парижі затримали 130 учасників протесту.
“Проти учасників протесту використовували водомети і сльозогінний газ, ті кидали каміння, будували барикади і підпалювали їх", - йдеться в повідомленні.
Президент Франції Емманюель Макрон назвав "ганьбою" насильство під час протестів у Франції.
"Ганьба кожному, хто нападав на поліцейських, виявляв насильство стосовно інших громадян та журналістів. Цим актам жорстокості немає місця в Республіці",- написав Макрон в своєму Twitter в суботу, 24 листопада.
За даними французьких ЗМІ, активісти намітили наступний протестний захід на 1 грудня.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
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