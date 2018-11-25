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Протестувальники підпалили барикади на Єлисейських полях

Поліція затримала 130 осіб
У Франції в суботу, 24 листопада, понад 100 тисяч людей вийшли на вулиці, протестуючи проти підвищення цін на автомобільне паливо.
Протестувальники підпалили барикади на Єлисейських полях Фото: EPA/UPG

Акція в Парижі, в якій взяли участь близько 8 тисяч осіб, супроводжувалася заворушеннями і сутичками демонстрантів з поліцією, повідомляє Reuters.

За даними МВС, ввечері, 24 листопада, в Парижі затримали 130 учасників протесту.

“Проти учасників протесту використовували водомети і сльозогінний газ, ті кидали каміння, будували барикади і підпалювали їх", - йдеться в повідомленні.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав "ганьбою" насильство під час протестів у Франції.

"Ганьба кожному, хто нападав на поліцейських, виявляв насильство стосовно інших громадян та журналістів. Цим актам жорстокості немає місця в Республіці",- написав Макрон в своєму Twitter в суботу, 24 листопада.

За даними французьких ЗМІ, активісти намітили наступний протестний захід на 1 грудня.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.
 
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25 11 2018 12:21
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