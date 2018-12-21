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Протестувальники в Каталонії заблокували дороги

Також між протестувальниками та поліцією стались сутички
Прихильники незалежності Каталонії заблокували рух десятками доріг у регіоні на знак протесту проти виїзного засідання уряду Іспанії, яке відбудеться 21 вересня в Барселоні.
Протестувальники в Каталонії заблокували дороги Фото: EPA/UPG

Протестувальники перекрили дороги та встановлюють барикади із шин. Також між протестувальниками та поліцією стались сутички. Активісти кидали в поліцію різні предмети. Поліція арештувала семеро людей.

Станом на ранок 21 грудня було перекрито рух на 23 магістралях і дорогах, що ведуть в Барселону. Водночас у самому місті рух повністю відкрито.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес планував візит у Барсенолу, щоб з главою Женералітата Каталонії Кімом Торре та показати свою відданість справі "поліпшення життя" каталонців. Протестувальники хочуть, щоб він провів переговори про проведення офіційного референдуму про незалежність.

Додамо, у низці міст Португалії у п’ятницю тривають протести так званих "жовтих жилетів".

 

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21 12 2018 20:41
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