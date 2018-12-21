Протестувальники в Каталонії заблокували дороги
Протестувальники перекрили дороги та встановлюють барикади із шин. Також між протестувальниками та поліцією стались сутички. Активісти кидали в поліцію різні предмети. Поліція арештувала семеро людей.
Станом на ранок 21 грудня було перекрито рух на 23 магістралях і дорогах, що ведуть в Барселону. Водночас у самому місті рух повністю відкрито.
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес планував візит у Барсенолу, щоб з главою Женералітата Каталонії Кімом Торре та показати свою відданість справі "поліпшення життя" каталонців. Протестувальники хочуть, щоб він провів переговори про проведення офіційного референдуму про незалежність.
Додамо, у низці міст Португалії у п’ятницю тривають протести так званих "жовтих жилетів".
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