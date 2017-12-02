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Протестувальники в Румунії розгорнули перед будівлею уряду "живий" прапор, - ФОТО

Прапор складається з маніфестантів, які тримають освітлені шматки тканини
На тринадцятий день протестів у Бухаресті маніфестанти розгорнули перед будівлею уряду великий румунський прапор. В акціях беруть участь близько 40 тисяч протестувальників.
Протестувальники в Румунії розгорнули перед будівлею уряду "живий" прапор, - ФОТО Фото: EPA/UPG

"Сьогодні ми відзначимо наш тринадцятий день антиурядових протестів тим, що розгорнемо перед будівлею уряду "живий" триколор: кожен з маніфестантів триматиме над головою жовто-червоно-сині шматки тканини, освітлені знизу за допомогою ліхтариків", – прокоментували акцію організатори мітингів, пише Укрінформ.

Аналогічні маніфестації проходять в Тімішоарі, Сібіу та інших великих містах Румунії.

Маніфестанти вимагають відставки уряду і голів обох палат парламенту Румунії – Лівіу Драгня (Палата депутатів) та Келіна Попеску-Терічану (Сенат).


Фото: EPA/UPG


Фото: EPA/UPG


Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, антиурядові акції протесту почалися після прийняття урядом екстрених постанов про пом'якшення кримінального законодавства для корупційних злочинів.

Постанови під тиском протестувальників вже скасовані, проте акції протесту тривають.

Міністр юстиції Румунії подав у відставку після масових протестів, викликаних урядовим указом, що послаблює покарання за корупцію.

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12 02 2017 23:34
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