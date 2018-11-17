Протести проти здорожчання пального у Франції: активісти перекривають траси, одна людина загинула
Активісти в жовтих світловідбивних жилетах перекривають дороги, в акціях беруть участь близько 125 тис. осіб, повідомляє Reuters з посиланням на правоохоронців.
Одну протестувальницю в департаменті Савойя збив автомобіль. Водій запанікував, коли до нього підійшли учасники протесту і випадково натиснув на педаль газу. Жінка померла.
Для очищення входу до тунелю під гору Мон-Блан в Альпах поліція застосувала сльозогінний газ .
В інших регіонах через перекриттям доріг постраждали щонайменше 47 людей. 17 людей затримали.
Уряд Франції хоче підвищити наступного року податок на дизельне пальне на 6,5% і на бензин – на 2,9%. Це, за задумом чиновників, має змусити французів пересідати з особистих автомобілів на громадський транспорт або придбати машини з електродвигунами, що позитивно позначиться на екологічній ситуації у країні.
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