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Протести проти здорожчання пального у Франції: активісти перекривають траси, одна людина загинула

Десятки людей поранені
У Франції в суботу, 17 листопада, відбуваються акції протесту автомобілістів, які незадоволені зростанням цін на пальне та економічною політикою президента Еммануеля Макрона.
Протести проти здорожчання пального у Франції: активісти перекривають траси, одна людина загинула Фото: reuters.com

Активісти в жовтих світловідбивних жилетах перекривають дороги, в акціях беруть участь близько 125 тис. осіб, повідомляє Reuters з посиланням на правоохоронців.

Одну протестувальницю в департаменті Савойя збив автомобіль. Водій запанікував, коли до нього підійшли учасники протесту і випадково натиснув на педаль газу. Жінка померла.

Для очищення входу до тунелю під гору Мон-Блан в Альпах поліція застосувала сльозогінний газ .

В інших регіонах через перекриттям доріг постраждали щонайменше 47 людей. 17 людей затримали.

Уряд Франції хоче підвищити наступного року податок на дизельне пальне на 6,5% і на бензин – на 2,9%. Це, за задумом чиновників, має змусити французів пересідати з особистих автомобілів на громадський транспорт або придбати машини з електродвигунами, що позитивно позначиться на екологічній ситуації у країні.

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17 11 2018 19:57
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