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Протести у Франції: 118 поранених, до 2 тисяч затриманих

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп пообіцяв "відновити національну єдність" після насильства
По всій Франції за суботу заарештували 1772 протестувальників, з яких тримали під вартою 1220 осіб.
Протести у Франції: 118 поранених, до 2 тисяч затриманих Фото: AFP

У суботу поліція застосовувала проти демонстрантів газ та водомети, повідомляє AFP з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Франції.

8 грудня у Франції протестували 125 тисяч осіб, 118 отримали поранення, пише BBC.

Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп пообіцяв "відновити національну єдність" після насильства, що розгорнулося під час масових протестів у Парижі.

Він сказав: "Жодні податки не повинні поставити під загрозу нашу національну єдність. Тепер ми повинні відновити цю національну єдність шляхом діалогу, шляхом роботи та об'єднання".

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

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09 12 2018 12:37
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