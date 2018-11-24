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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Протести у Франції: група демонстрантів напала на поліцейський патруль

Учасники протестного руху перевернули й підпалили автомобіль правоохоронців
У ніч на 24 листопада в департаменті Па-де-Кале на півночі Франції учасники протестного руху "жовтих жилетів" поранили сімох поліцейських.
Протести у Франції: група демонстрантів напала на поліцейський патруль Фото: Arnold Jerocki / Getty Images

Група демонстрантів напала на поліцейський патруль у комуні Енен-Бомон. Учасники протестного руху перевернули й підпалили автомобіль правоохоронців, повідомляє телеканал BFMTV.

На заході Франції заарештували озброєного гранатою чоловіка, який вимагав для демонстрантів зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном, повідомляє BBC.

Зловмисник, одягнений в люмінесцентний жилет, здався після кількагодинних переговорів у м. Анже. За словами місцевої поліції, 45-річний чоловік тримав у руках гранату, вимагаючи, щоб "жовтих жилетів прийняли в Єлисейському палаці", офіційній резиденції президента в Парижі.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що уряд країни має зайняти жорстку позицію щодо руху "жовтих жилетів" і їхніх вимог. Макрон заявив, що намагається змінити звички французів і відучити їх від викопного палива.

Впродовж минулих вихідних по всій Франції відбулися масові протести проти підвищення цін на пальне. За оцінками правоохоронців, 17 листопада у понад двох тисячах акцій на розв'язках, головних магістралях та вулицях міст взяли участь близько 290 тисяч осіб.

Протестувальники також заблокували доступ до сховищ з паливом.

Двоє людей загинули і 552 отримали травми різного ступеня тяжкості за чотири дні масштабних протестів "жовтих жилетів" проти підвищення цін на паливо.

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24 11 2018 12:41
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