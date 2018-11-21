Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Протести у Франції: Макрон закликав уряд зберігати жорстку позицію щодо "жовтих жилетів"

Макрон заявив, що намагається змінити звички французів і відучити їх від викопного палива
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що уряд країни має зайняти жорстку позицію щодо руху "жовтих жилетів" і їхніх вимог.
Протести у Франції: Макрон закликав уряд зберігати жорстку позицію щодо "жовтих жилетів" Фото: afp.com

Президент закликав учасників акції "жовтих жилетів", які протестують проти підвищення цін на паливо, поважати закон, повідомляє RFI.

Він також зазначив, що оскільки у руху немає певного лідера, комунікацію з учасниками акції доводиться вести через соціальні мережі, що ускладнює переговорний процес.

"Уряд намагається дослухатися до протестувальників, однак вони виходять за рамки", - вказує видання. Окрім того повідомляється про двох загиблих.

Макрон заявив, що не планує скасовувати підвищення акцизів. Він підкреслив, що намагається змінити звички французів і відучити їх від викопного палива, а подібні процеси ніколи не бувають простими.

Нагадаємо, що впродовж минулих вихідних по всій Франції відбулися масові протести проти підвищення цін на пальне. За оцінками правоохоронців, 17 листопада у понад двох тисячах акцій на розв'язках, головних магістралях та вулицях міст взяли участь близько 290 тисяч осіб.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 11 2018 21:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.