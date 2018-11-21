Протести у Франції: Макрон закликав уряд зберігати жорстку позицію щодо "жовтих жилетів"

Макрон заявив, що намагається змінити звички французів і відучити їх від викопного палива

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що уряд країни має зайняти жорстку позицію щодо руху "жовтих жилетів" і їхніх вимог.

Президент закликав учасників акції "жовтих жилетів", які протестують проти підвищення цін на паливо, поважати закон, повідомляє RFI.

Він також зазначив, що оскільки у руху немає певного лідера, комунікацію з учасниками акції доводиться вести через соціальні мережі, що ускладнює переговорний процес.

"Уряд намагається дослухатися до протестувальників, однак вони виходять за рамки", - вказує видання. Окрім того повідомляється про двох загиблих.

Макрон заявив, що не планує скасовувати підвищення акцизів. Він підкреслив, що намагається змінити звички французів і відучити їх від викопного палива, а подібні процеси ніколи не бувають простими.

Нагадаємо, що впродовж минулих вихідних по всій Франції відбулися масові протести проти підвищення цін на пальне. За оцінками правоохоронців, 17 листопада у понад двох тисячах акцій на розв'язках, головних магістралях та вулицях міст взяли участь близько 290 тисяч осіб.