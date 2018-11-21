Протести у Франції: Макрон закликав уряд зберігати жорстку позицію щодо "жовтих жилетів"
Президент закликав учасників акції "жовтих жилетів", які протестують проти підвищення цін на паливо, поважати закон, повідомляє RFI.
Він також зазначив, що оскільки у руху немає певного лідера, комунікацію з учасниками акції доводиться вести через соціальні мережі, що ускладнює переговорний процес.
"Уряд намагається дослухатися до протестувальників, однак вони виходять за рамки", - вказує видання. Окрім того повідомляється про двох загиблих.
Макрон заявив, що не планує скасовувати підвищення акцизів. Він підкреслив, що намагається змінити звички французів і відучити їх від викопного палива, а подібні процеси ніколи не бувають простими.
Нагадаємо, що впродовж минулих вихідних по всій Франції відбулися масові протести проти підвищення цін на пальне. За оцінками правоохоронців, 17 листопада у понад двох тисячах акцій на розв'язках, головних магістралях та вулицях міст взяли участь близько 290 тисяч осіб.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Поплавський не декларує дорогі автомобілі і заміський маєток на 1000 кв. м.
- ВІДЕО Український документальний фільм про Майдан і війну на Донбасі позмагається за Оскар
- ВІДЕО Львівська студія Young&Hungry зняла соціальний ролик до 85-роковин Голодомору
- Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника""Війна мені точно дала копняка. У мене завжди були думки про власну справу. Але був якийсь страх – втратити гроші, втрати справу. Я знав, що це відповідальність і чомусь хвилвався, що раптом у мене не вийде, мене потім і на роботу не візьмуть, мовляв, як же він працюватиме, якщо із власною справою не впорався"
- Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"