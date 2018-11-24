Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Протести у Франції: на вулиці вийшли понад 100 тисяч людей, щонайменше 500 поранені, – ФОТО

Затримали і взяли під варту 130 осіб
Близько 106,3 тисяч людей в суботу, 24 листопада, взяли участь в акціях протесту "жовтих жилетів" – незадоволених підвищенням цін на автомобільне паливо. Понад 500 осіб отримали поранення.
Протести у Франції: на вулиці вийшли понад 100 тисяч людей, щонайменше 500 поранені, – ФОТО Фото: reuters.com

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер у прямому ефірі телеканалу BFM, пишуть УНН.

"В акціях на території країни в суботу в розпал подій в середині дня брали участь 106,3 тис. осіб. Це значно менше, ніж в попередню суботу, коли кількість учасників наближалася до 244 тис. Загалом маніфестанти провели у Франції 1619 акцій. Затримано і взято під варту 130 осіб", – сказав глава МВС.

"Ми хочемо зазначити, що акції маніфестантів мали в суботу дещо інший характер. Зокрема, було значно більше випадків блокування торгових центрів. Постраждалих було менше", – додав Кастанер.

Він звернув увагу на "посилення характеру певних дій в низці випадків". Зокрема, в місті Вільфранш (південний схід Франції) маніфестанти закидали поліцію і пожежників камінням.

"Жорсткі дії спостерігалися і в Парижі, де в маніфестації взяли участь активісти з крайніх правих кіл. Але незважаючи на це і завдяки вмілим діям сил правопорядку, кількість постраждалих мінімальна для такої ситуації", – сказав міністр.


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com

Нагадаємо, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 11 2018 22:11
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

Ветаран АТО заснував студію дизайну: "Найбільше у своїй роботі люблю спостерігати за емоціями замовника"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.