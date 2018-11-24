Протести у Франції: на вулиці вийшли понад 100 тисяч людей, щонайменше 500 поранені, – ФОТО

Близько 106,3 тисяч людей в суботу, 24 листопада, взяли участь в акціях протесту "жовтих жилетів" – незадоволених підвищенням цін на автомобільне паливо. Понад 500 осіб отримали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер у прямому ефірі телеканалу BFM, пишуть УНН.

"В акціях на території країни в суботу в розпал подій в середині дня брали участь 106,3 тис. осіб. Це значно менше, ніж в попередню суботу, коли кількість учасників наближалася до 244 тис. Загалом маніфестанти провели у Франції 1619 акцій. Затримано і взято під варту 130 осіб", – сказав глава МВС.

"Ми хочемо зазначити, що акції маніфестантів мали в суботу дещо інший характер. Зокрема, було значно більше випадків блокування торгових центрів. Постраждалих було менше", – додав Кастанер.

Він звернув увагу на "посилення характеру певних дій в низці випадків". Зокрема, в місті Вільфранш (південний схід Франції) маніфестанти закидали поліцію і пожежників камінням.

"Жорсткі дії спостерігалися і в Парижі, де в маніфестації взяли участь активісти з крайніх правих кіл. Але незважаючи на це і завдяки вмілим діям сил правопорядку, кількість постраждалих мінімальна для такої ситуації", – сказав міністр.



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com

Нагадаємо, паризька поліція застосувала сльозогінний газ і водяну гармату проти протестувальників.