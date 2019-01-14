Протести у Греції: вчителі побилися з поліцією вдруге за тиждень
Насильство почалося, коли протестувальники-вчителі, які перебувають на 24-годинному страйку, намагалися прорватися через поліцейський кордон біля парламенту. Деякі демонстранти кидали феєрверк у поліцію, яка відповіла сльозоточивим газом. Сутички були короткими. У акції взяли участь понад 3 тисячі осіб, повідомляє Reuters.
Вчителі кажуть, що школам бракує працівників і вимагають створення додаткових постійних посад. Вони стверджують, що законопроект Міністерства освіти є несправедливим до тих, хто має багаторічний досвід.
Попередня спроба освітян прорватися до парламенту відбулася 11 січня.
Додамо, що у столиці Греції Афінах випав рідкісний снігопад, у зв’язку з негодою та похолоданням у столичному регіоні не працюють школи.
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