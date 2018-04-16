Протести у Словаччині: глава МВС пішов у відставку після місяця на посаді
"Я не маю права залишатися на посаді міністра внутрішніх справ", - сказав Друкер, зазначивши, що не зміг заспокоїти ситуацію в суспільстві, повідомляє Aktuality.
Він пообіцяв, що у найближчі кілька годин зустрінеться з президентом Андреєм Кіскою і передасть заяву про відставку.
У той же час Друкер заявив, що вирішив не закликати до відставки главу поліції Тібора Гашпара.
"Я не вважаю правильним і справедливим звертатися до Тібора Гашпара. Якщо я не знайшов доказів, чому я повинен його звільняти?", - запитав він.
Нагадаємо, що тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат "Ндрангета".
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