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Протести у Словаччині: глава МВС пішов у відставку після місяця на посаді

У той же час він заявив, що вирішив не закликати до відставки главу поліції Тібора Гашпара
Міністр внутрішніх справ Словаччини Томаш Друкер заявив про свою відставку, пробувши на посаді всього місяць.
Протести у Словаччині: глава МВС пішов у відставку після місяця на посаді Фото: Reuters

"Я не маю права залишатися на посаді міністра внутрішніх справ", - сказав Друкер, зазначивши, що не зміг заспокоїти ситуацію в суспільстві, повідомляє Aktuality.

Він пообіцяв, що у найближчі кілька годин зустрінеться з президентом Андреєм Кіскою і передасть заяву про відставку.

У той же час Друкер заявив, що вирішив не закликати до відставки главу поліції Тібора Гашпара.

"Я не вважаю правильним і справедливим звертатися до Тібора Гашпара. Якщо я не знайшов доказів, чому я повинен його звільняти?", - запитав він.

Нагадаємо, що тіло 27-річного Яна Куціяка та його дівчини знайшли в їхньому будинку в населеному пункті Велка Мача неподалік міста Трнава, у 50 кілометрах від Братислави. Причиною смерті стали вогнепальні поранення: журналісту куля влучила в груди, його дівчині - в голову. За даними поліції, вони були вбиті між 22 та 25 лютого. Британсько-канадський журналіст Том Ніколсон заявив, що до вбивства може бути причетний калабрійський мафіозний синдикат "Ндрангета".

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16 04 2018 17:19
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