Протести у Словаччині: глава МВС пішов у відставку після місяця на посаді

У той же час він заявив, що вирішив не закликати до відставки главу поліції Тібора Гашпара

Міністр внутрішніх справ Словаччини Томаш Друкер заявив про свою відставку, пробувши на посаді всього місяць.

"Я не маю права залишатися на посаді міністра внутрішніх справ", - сказав Друкер, зазначивши, що не зміг заспокоїти ситуацію в суспільстві, повідомляє Aktuality.

Він пообіцяв, що у найближчі кілька годин зустрінеться з президентом Андреєм Кіскою і передасть заяву про відставку.

У той же час Друкер заявив, що вирішив не закликати до відставки главу поліції Тібора Гашпара.

"Я не вважаю правильним і справедливим звертатися до Тібора Гашпара. Якщо я не знайшов доказів, чому я повинен його звільняти?", - запитав він.