Протести у Венесуелі: 48 людей загинули
Про це повідомляє DW з посиланням на AFP.
Міністерство внутрішніх справ оцінює кількість протестувальників у столиці країни Каракасі в 160 тис. осіб. Загалом по країні на протести вийшли понад 200 тис. людей. Люди вимагають нових виборів та зміни курсу країни.
Фото: EPA/UPG
У Каракасі між протестувальниками та поліцією відбулися сутички.
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG
Досі найбільшою протестною акцією проти Мадуро були виступи 19 квітня. Цієї суботи опозиція очікувала, що на так званий "марш мільйонів" вийдуть іще більше людей.
"Чим більше репресій, тим більше спротиву та боротьби за Венесуелу", – заявив лідер опозиції Енріке Капрілес перед початком акції.
Фото: EPA/UPG
Водночас у Каракасі відбулася акція на підтримку президента Мадуро, на яку, втім, прийшло лише близько двох тисяч осіб.
Антиурядові протести спричинені скрутною економічною кризою. Через падіння цін на нафту та неефективне управління державою рівень інфляції у Венесуелі, за даними Міжнародного валютного фонду (МВФ), за підсумками 2017 року може сягнути 720%.
11 травня стало відомо, що в Каракасі застрелили одного протестувальника, ще одна людина померла від травм.
Ще дві людини були вбиті в понеділок, 15 травня, під час протестів у Венесуелі.
Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у вбивствах мирних громадян опозицію.
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