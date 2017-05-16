Протести у Венесуелі: загинули ще двоє людей

Один з убитих отримав кульове поранення, другому в груди потрапила граната зі сльозогінним газом

Ще дві людини були вбиті в понеділок, 15 травня, під час протестів у Венесуелі.

Загиблі - 17-річний юнак та 33-річний чоловік. Один з них отримав кульове поранення, другому в груди потрапила граната зі сльозогінним газом, повідомляє El Nacional.

Інформацію про загибель людей підтвердив уповноважений зправ людини Венесуели Тарек Вільям Сааб.

"Ми зв'язалися з губернатором та іншими компетентними властями, щоб попросити про всеосяжну розслідуванні цієї жахливої події", - написав Сааб у своєму мікроблозі у Twitter.

У той же час інформація про загибель поліцейського в штаті Карабобо не підтвердилася.

Раніше iPress.ua повідомляв, що кількість загиблих під час протестів у Венесуелі проти уряду президента Ніколаса Мадуро зросла до 26.

У четвер, 11 травня, стало відомо, що в Каракасі застрелили одного протестувальника, ще одна людина померла від травм.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у вбивствах мирних громадян опозицію.