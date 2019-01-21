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Протести в Афінах проти угоди з Македонією: 40 постраждалих, семеро затриманих

Поліцейські застосували сльозогінний газ
Протести в Афінах проти угоди з Македонією про перейменування колишньої югославської республіки завершилися сутичками і арештами.
Протести в Афінах проти угоди з Македонією: 40 постраждалих, семеро затриманих Фото: eurointegration.com.ua

Групи людей у масках намагалися потрапити до монументу могили Невідомому солдату та на відкриту парковку біля будівлі парламенту, і до самої будівлі, повідомляє Ekathimerini.


Фото: eurointegration.com.ua

Вони кидали в поліцейських різні предмети, коктейлі Молотова, фарбу і димові шашки. Поліцейські у відповідь застосували сльозогінний газ.

У сутичках постраждали 25 поліцейських, двоє із яких отримали опіки, а інші травми від предметів, які кидали протестувальники, повідомили правоохоронці. Поліція стверджує, що сім осіб були заарештовані на площі Синтагма.

Окрім поліцейських, чотири людини були госпіталізовані через проблеми із диханням після розпилення газу. Також повідомляється, що протестувальники побили фотографа і вкрали його обладнання. Троє інших фотографів також були отримали травми, але відмовилися від госпіталізації.

За даними поліції, у протестах взяли участь 60 тисяч, а до столиці приїхали понад 600 автобусів, переважно з півночі країни, яка межує з Македонією.

Нагадаємо, голосування за угоду з Македонією в грецькому парламенті відбудеться цього тижня. Очікується, що уряд зуміє отримати підтримку більшості депутатів.

В обмін на відмову Македонії від старої назви та переіменування на Республіку Північну Македонію Афіни пообіцяли зняти вето на бажання Скоп'є приєднатися до НАТО і Європейського Союзу.

Додамо, в Афінах у неділю десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти угоди з Македонією про перейменування балканської країни.

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21 01 2019 10:04
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