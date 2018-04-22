Протести в Нікарагуа: журналіста вбили у прямому ефірі
Як повідомляє BBC, Анхель Гахона саме розповідав через Facebook Live про пошкодження банку в місті Блуфілдс на узбережжі Карибського узбережжя, коли в нього потрапила куля. На відео було видно, як чоловік упав на землю і почав стікати кров'ю.
Перед пострілом журналіст розповідав про пошкоджений банкомат.
Люди навколо почали вигукувати його ім'я і намагалися допомогти.
Хто стріляв, невідомо.
Як повідомляє DW, щонайменше 25 людей загинули в Нікарагуа під час зіткнень демонстрантів з поліцією, постраждали більше 100. Протести почалися 18 квітня у столиці Манагуа та місті Леон у відповідь на рішення уряду просувати реформи національної системи соціального захисту на тлі фінансової кризи. Реформи, які набули чинності у середу, 18 квітня, застосовують податок у розмірі 5% до пенсій за віком та інвалідностю і збільшують внески, які сплачують як працівники, так і роботодавці. Уряд звинувачують у тому, що пенсіонери і працівники тепер змушені платити за неефективне управління системою.
Президент Даніель Ортега запропонував переговори, проте лідери протесту відмовилися, заявивши, що спочатку має припинитися насильство з боку поліції, пише BBC. Протестувальники пошкодили та підпалили урядові будівлі, у кільках містах на вулиці вийшли військові. Студенти з політехнічного університету в Манагуа забарикадувалися в корпусі університету.
Протести стали найбільшим викликом для влади Ортеги з часу його вступу на посаду в 2007 році. Він вже заявив, що нові пенсійні заходи не набиратимуть чинності до 1 липня, що дає урядові та приватному сектору час для переговорів. З розгортанням армії по всій країні, уряд впевнений, що тримає ситуацію під контролем. Протестувальники ж звинувачують поліцію та прихильників уряду в жорстокості.
В Amnesty International заявили, що влада здійснює "страшне придушення інакомислення".
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