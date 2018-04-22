Протести в Нікарагуа: журналіста вбили у прямому ефірі

Щонайменше 25 людей загинули в Нікарагуа під час зіткнень демонстрантів з поліцією, постраждали більше 100

У Нікарагуа у прямому ефірі застрелили репортера Анхеля Гахона. Він висвітлював антиурядові протести.

Як повідомляє BBC, Анхель Гахона саме розповідав через Facebook Live про пошкодження банку в місті Блуфілдс на узбережжі Карибського узбережжя, коли в нього потрапила куля. На відео було видно, як чоловік упав на землю і почав стікати кров'ю.

Перед пострілом журналіст розповідав про пошкоджений банкомат.

Люди навколо почали вигукувати його ім'я і намагалися допомогти.

Хто стріляв, невідомо.

Як повідомляє DW, щонайменше 25 людей загинули в Нікарагуа під час зіткнень демонстрантів з поліцією, постраждали більше 100. Протести почалися 18 квітня у столиці Манагуа та місті Леон у відповідь на рішення уряду просувати реформи національної системи соціального захисту на тлі фінансової кризи. Реформи, які набули чинності у середу, 18 квітня, застосовують податок у розмірі 5% до пенсій за віком та інвалідностю і збільшують внески, які сплачують як працівники, так і роботодавці. Уряд звинувачують у тому, що пенсіонери і працівники тепер змушені платити за неефективне управління системою.

Президент Даніель Ортега запропонував переговори, проте лідери протесту відмовилися, заявивши, що спочатку має припинитися насильство з боку поліції, пише BBC. Протестувальники пошкодили та підпалили урядові будівлі, у кільках містах на вулиці вийшли військові. Студенти з політехнічного університету в Манагуа забарикадувалися в корпусі університету.

Протести стали найбільшим викликом для влади Ортеги з часу його вступу на посаду в 2007 році. Він вже заявив, що нові пенсійні заходи не набиратимуть чинності до 1 липня, що дає урядові та приватному сектору час для переговорів. З розгортанням армії по всій країні, уряд впевнений, що тримає ситуацію під контролем. Протестувальники ж звинувачують поліцію та прихильників уряду в жорстокості.

В Amnesty International заявили, що влада здійснює "страшне придушення інакомислення".