Протести в Парижі: поліція повідомила про 12 арештів

Поліція Парижа заарештувала 12 осіб за перші години протесту "жовтих жилетів", який розпочався зранку в суботу.

Арешти відбувалися внаслідок випадкових перевірок і, зокрема, через перевезення забороненої зброї, повідомляє BFM TV, зазначаючи, що демонстрація проходила спокійно.

In France, #GiletsJaunes or #YellowVests mention the victims of previous protests. It's calm, but the police have arrested 11 people. pic.twitter.com/KuPUuzeJNo — Jacpoludek (@Jacpoludek) 19 января 2019 г.

Протестувальники вийшли на мітинги в кількох французьких містах, незважаючи на національні дебати, розпочаті цього тижня президентом Еммануелем Макроном, спрямовані на заспокоєння їхнього гніву.

Париж розгорнув 5 тисяч поліцейських, зокрема навколо державних будівель і Єлисейських полів, сцени нещодавнього насильства.

19 січня відзначається 10-м поспіль вихідним протестів, які почалися через податки на паливо, але стали більш широким виступом проти економічних проблем.