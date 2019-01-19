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Протести в Парижі: поліція повідомила про 12 арештів

Париж розгорнув 5 тисяч поліцейських
Поліція Парижа заарештувала 12 осіб за перші години протесту "жовтих жилетів", який розпочався зранку в суботу.
Протести в Парижі: поліція повідомила про 12 арештів Фото: AFP

Арешти відбувалися внаслідок випадкових перевірок і, зокрема, через перевезення забороненої зброї, повідомляє BFM TV, зазначаючи, що демонстрація проходила спокійно.

 

Протестувальники вийшли на мітинги в кількох французьких містах, незважаючи на національні дебати, розпочаті цього тижня президентом Еммануелем Макроном, спрямовані на заспокоєння їхнього гніву.

Париж розгорнув 5 тисяч поліцейських, зокрема навколо державних будівель і Єлисейських полів, сцени нещодавнього насильства.

19 січня відзначається 10-м поспіль вихідним протестів, які почалися через податки на паливо, але стали більш широким виступом проти економічних проблем.

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19 01 2019 17:53
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