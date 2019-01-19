Протести в Парижі: поліція повідомила про 12 арештів
Арешти відбувалися внаслідок випадкових перевірок і, зокрема, через перевезення забороненої зброї, повідомляє BFM TV, зазначаючи, що демонстрація проходила спокійно.
In France, #GiletsJaunes or #YellowVests mention the victims of previous protests. It's calm, but the police have arrested 11 people. pic.twitter.com/KuPUuzeJNo— Jacpoludek (@Jacpoludek) 19 января 2019 г.
Протестувальники вийшли на мітинги в кількох французьких містах, незважаючи на національні дебати, розпочаті цього тижня президентом Еммануелем Макроном, спрямовані на заспокоєння їхнього гніву.
Париж розгорнув 5 тисяч поліцейських, зокрема навколо державних будівель і Єлисейських полів, сцени нещодавнього насильства.
19 січня відзначається 10-м поспіль вихідним протестів, які почалися через податки на паливо, але стали більш широким виступом проти економічних проблем.
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