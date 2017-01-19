Протести в Румунії: жителі вийшли на вулиці проти помилування тисяч ув'язнених
Незважаючи на холодну погоду, біля будівлі уряду в Бухаресті зібралися близько трьох тисяч осіб.
Присутні люди скандували: "При демократії злодії сидять у в'язниці". Про це повідомляє "ВВС-Україна".
Уряд вирішив, що на помилування можуть розраховувати ув'язнені, обвинувальний вирок яких не перевищує п'яти років позбавлення волі. Також влада Румунії заявила про намір декриміналізувати правопорушення, пов'язані зі зловживанням владою.
Влада пояснила такий захід необхідністю вирішити проблему переповнених в'язниць.
Критики уряду вважають, що серед помилуваних можуть виявитися впливові прихильники соціал-демократів, засуджені за перевищення посадових повноважень і корупцію. Таким чином, на їх думку, буде завдано серйозного удару по боротьбі з корупцією.
Приміром, у числі помилуваних може виявитися голова Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгня, який в 2016 році був засуджений за підтасовку голосів на виборах, а також медіамагнат Дан Войкулеску, засуджений на 10 років за відмивання грошей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: