Протести в Румунії: жителі вийшли на вулиці проти помилування тисяч ув'язнених

Біля будівлі уряду в Бухаресті зібралися близько трьох тисяч осіб

В Румунії пройшли численні акції протесту проти планів уряду помилувати тисячі ув'язнених, серед яких можуть виявитися прихильники правлячої Соціал-демократичної партії.

Незважаючи на холодну погоду, біля будівлі уряду в Бухаресті зібралися близько трьох тисяч осіб.

Присутні люди скандували: "При демократії злодії сидять у в'язниці". Про це повідомляє "ВВС-Україна".

Уряд вирішив, що на помилування можуть розраховувати ув'язнені, обвинувальний вирок яких не перевищує п'яти років позбавлення волі. Також влада Румунії заявила про намір декриміналізувати правопорушення, пов'язані зі зловживанням владою.

Влада пояснила такий захід необхідністю вирішити проблему переповнених в'язниць.

Критики уряду вважають, що серед помилуваних можуть виявитися впливові прихильники соціал-демократів, засуджені за перевищення посадових повноважень і корупцію. Таким чином, на їх думку, буде завдано серйозного удару по боротьбі з корупцією.

Приміром, у числі помилуваних може виявитися голова Соціал-демократичної партії Румунії Лівіу Драгня, який в 2016 році був засуджений за підтасовку голосів на виборах, а також медіамагнат Дан Войкулеску, засуджений на 10 років за відмивання грошей.