Протести в Єревані: кількість затриманих зросла до 100 осіб Зазначається, що правоохоронці проводять затримання демонстрантів, які заблокували третій корпус будинку уряду

У четвер, 18 квітня у столиці Вірменії під час протестів проти нового прем'єр-міністра Сержа Саргсяна правоохоронці затримали 100 осіб.

Фото: Photolur

"Сьогодні станом на 13:30, число підданих приводу в різні відділення поліції досягло 100 осіб", - повідомляє "Радіо Азатутюн" з посиланням на прес-службу поліції Вірменії. Раніше поліція Вірменії повідомила, що може застосувати зброю проти активістів мітингу в Єревані, якщо виникне загроза нападу на органи державної влади. У поліції заявили, що органи державного управління є об’єктами, які підлягають особливому режиму охорони, " аж до застосування зброї". Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки. Глава партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції" у Вірменії

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