CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ четвер, 18 квітня у столиці Вірменії під час протестів проти нового прем'єр-міністра Сержа Саргсяна правоохоронці затримали 100 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Протести в Єревані: кількість затриманих зросла до 100 осіб
Зазначається, що правоохоронці проводять затримання демонстрантів, які заблокували третій корпус будинку уряду
Фото: Photolur
"Сьогодні станом на 13:30, число підданих приводу в різні відділення поліції досягло 100 осіб", - повідомляє "Радіо Азатутюн" з посиланням на прес-службу поліції Вірменії.
Раніше поліція Вірменії повідомила, що може застосувати зброю проти активістів мітингу в Єревані, якщо виникне загроза нападу на органи державної влади. У поліції заявили, що органи державного управління є об’єктами, які підлягають особливому режиму охорони, " аж до застосування зброї".
Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки.
Глава партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції" у Вірменії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
19 04 2018 15:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Як "АвтоЄвроСила" переконувала Уряд відмовитися від підвищення цін на пальне, - ФОТО ВІДЕО
- ФОТО Королівство Марокко. Як отримати заряд африканських пригод за 256 євро?
- ФОТО Ізолятор в Лук'янівському СІЗО, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Найдорожча вілла Німеччини належить українському втікачеві мільярдеру, - ФОТОСказати, що Villa Glory - розкішний маєток, було би надто скромно
- Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?Або чому іноді варто поговорити про політику за партією шахів?