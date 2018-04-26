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Протести в Єревані: на вулиці вийшли тисячі людей

Протестувальники вимагають капітуляції Республіканської партії
У столиці Вірменії Єревані поновилися акції громадянської непокори чинній владі.
Протести в Єревані: на вулиці вийшли тисячі людей Фото: EPA/UPG

На вулиці міста вийшли тисячі людей і проводять ходи, повідомляє Інтерфакс.

Напередодні лідер опозиції Нікол Пашинян закликав прихильників в четвер знову вийти на акцію, перекривати дороги, паралізувати автомобільний рух.

"Ми вимагаємо капітуляції Республіканської партії", - сказав він.

Нагадаємо, попри масштабне народне незадоволення парламент Вірменії 17 квітня обрав екс-прем'єра Сержа Саргсяна прем'єр-міністром. Уже через тиждень він змушений був залишити свою посаду через протести. Пішов у відставку і його уряд. Виконувачем обов'язків прем'єра став ще один член Республіканської партії Карен Карапетян.

У Єревані поновилися вуличні протести.

Вірменська революційна федерація "Дашнакцутюн" (ВРФД) заявила, що виходить з коаліції із керівною Республіканською партією.

 
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26 04 2018 12:05
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