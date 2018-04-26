Протести в Єревані: на вулиці вийшли тисячі людей Протестувальники вимагають капітуляції Республіканської партії

У столиці Вірменії Єревані поновилися акції громадянської непокори чинній владі.

Фото: EPA/UPG

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