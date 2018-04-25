Протести в Єревані: поліція ввела в центр міста спецтехніку
"Поліція Вірменії робить і буде вживати всіх необхідних заходів щодо недопущення порушення громадського порядку. Ми стежимо за розвитком ситуації", - сказав прес-секретар поліції Вірменії Ашот Агаронян, повідомляє Інтерфакс.
Відзначається, що акції протесту стихійно почалися в різних частинах Єревана.
Вранці в Єревані люди стали перекривати головні дороги міста після того, як опозиційний депутат Нікол Пашинян закликав знову вийти на акції протесту.
Він також заявляв, що що правляча Республіканська партія Вірменії хоче "скористатися відставкою Сержа Саргсяна і зберегти владу".
У середу вранці повинні були відбутися переговори Пашиняна і в.о. прем'єра Карена Карапетяна, проте вони були скасовані.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян на тлі багатоденних акцій протесту опозиції в Єревані подав у відставку. На цій посаді він пробув менше тижня після обрання в парламенті 17 квітня.
Як відомо, з 13 квітня в Єревані і низці міст республіки проходили багатотисячні цілодобові мітинги і акції протесту проти затвердження Сержа Саргсяна на посаді прем'єр-міністра.
Правоохоронці в Єревані доправили до відділень поліції сотні учасників масових акцій протесту.
Затриманого раніше у Єревані лідера опозиції Нікола Пашиняна таки відпустили із СІЗО.
22 квітня прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян та Нікол Пашинян провели перемовини. Саргсян назвав умови відставки неприйнятними, а також наголосив, що у разі, "якщо щось станеться з протестувальниками, винним буде Пашинян".
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