Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Протести водіїв у Франції: 229 постраждалих, більше сотні затриманих

В уряді вже заявили, що не відмовляться від фіскальної політики та політики щодо навколишнього середовища, яка передбачає збільшення акцизу на пальне
У Франції під час протестів проти зростання цін на пальне постраждали понад 200 осіб.
Протести водіїв у Франції: 229 постраждалих, більше сотні затриманих Фото: le point

У суботу в масштабній акції протесту "Жовті жилети" по всій країні взяли участь щонайменше 282 710 протестуючих. З 6 ранку вони блокували основні автошляхи країни та стратегічні пункти інфраструктури, повідомляє Le Figaro.

По всій Франції відбулося понад 2000 акцій протесту, сталося чимало сутичок із правоохоронцями. За останніми даними постраждали 229 людини, у тому числі шестеро отримали серйозні травми.

Під час акції загинув один протестувальник, збитий жінкою на автомобілі.

Поліція затримала 117 учасників протестів, з яких 73 станом на ранок неділі залишаються під вартою.

За даними МВС Франції, сьогодні вранці продовжуються близько 150 акцій протесту.

В уряді вже заявили, що не відмовляться від фіскальної політики та політики щодо навколишнього середовища, яка передбачає збільшення акцизу на пальне, зокрема, дизель.

Уряд Франції хоче підвищити наступного року податок на дизельне пальне на 6,5% і на бензин – на 2,9%. Це, за задумом чиновників, має змусити французів пересідати з особистих автомобілів на громадський транспорт або придбати машини з електродвигунами, що позитивно позначиться на екологічній ситуації у країні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 11 2018 11:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Ми не хворіємо, ми одужуємоПройти хіміотерапію з надписом на грудях "Життя прекрасне"
  • Політична естрадаСпіваки-політики, зірки-агітатори - не новина для українців. Ледь не вся сучасна естрада України відстоювала інтереси політиків. Свого часу народними обранцями були Ніна Матвієнко, Святослав Вакарчук, Михайло Поплавський, Руслана, Таісія Повалій, Оксана Білозір
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Ми не хворіємо, ми одужуємо

Ми не хворіємо, ми одужуємо

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.