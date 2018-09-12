Протести "жовтих жилетів" стали катастрофою для економіки Франції, - міністр фінансів
"Це катастрофа для комерції, це катастрофа для нашої економіки", — заявив він під час візитів до магазинів, які пошкодили протестувальники, повідомляє "Громадське".
Через масові мітинги, які переросли у сутички з поліцією на вулицях Парижа, влада столиці закрила для туристів Ейфелеву вежу та Лувр.
Крім того, у Парижі від нападів протестувальників постраждали вікна будинків, машини, магазини тощо.
У Франції люди продовжують протестувати попри те, що влада виконала їхні вимоги та призупинила підвищення вартості пального. Мітингувальники вимагають підвищити заробітні плати, зменшити податки та відправити у відставку президента Еммануеля Макрона.
Напередодні влада Франції оголосила мобілізацію поліції та інших правоохоронних структур через побоювання збройного перевороту.
Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.
Також, влада Франції виведе на вулиці понад 65 тисяч співробітників служб безпеки для підтримання правопорядку в зв'язку з запланованими на суботу новими акціями протесту "жовтих жилетів".
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