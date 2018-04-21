Протоколи щодо екіпажу судна "Норд" передали в суд, - ДПСУ

"Це адміністративне порушення не передбачає обмеження свободи"

Протоколи про адміністративне правопорушення на сімох членів екіпажу судна "Норд", які 19 квітня намагалися виїхати з України за російськими паспортами, передані до Солом'янського райсуду Києва.

Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Олег Слободян, передає "Інтерфакс-Україна" .

"Протоколи про спробу незаконного перетину державного кордону передані в Солом'янський райсуд – за місцем вчинення правопорушення", - заявив Слободян.

Згідно зі складеними протоколами членам екіпажу загрожує штраф (в сумі 3,5 тис. грн), але не арешт.

"Це адміністративне порушення не передбачає обмеження свободи", - підкреслив він.

Як відомо, Державна прикордонна служба повідомила, що 19 квітня близько 6:00 ранку двоє громадян України - членів екіпажу затриманого в Азовському морі судна "Норд" виїхали з України в Білорусь.

Нагадаємо, що 25 березня Держприкордонслужба України затримала в акваторії Азовського моря риболовецьке судно під прапором Росії.

30 березня український суд заарештував судно "Норд". За інформацією "Радіо Свобода", російський глава Криму Сергій Аксенов стверджував, що влада півострова "веде роботу із повернення судна "Норд".

Українські прикордонники заперечують будь-які контакти з владою Криму щодо судна "Норд".

Помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян розповів, що в діях команди затриманого риболовецького судна "Норд" є ознаки порушення законодавства про незаконний перетин державного кордону України, це адміністративна відповідальність.