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Процедура списання коштів "ПриватБанку" зачепила "Динамо"

Судове засідання у справі відбудеться 19 січня
Футбольний клуб "Динамо" потрапив під списання коштів у "ПриватБанку" під час його націоналізації, тому що був визнаний пов'язаною особою.
Процедура списання коштів "ПриватБанку" зачепила "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: sport-xl.net

13 грудня 2016 року комісія НБУ з питань визначення пов'язаних з банком осіб визнала ФК "Динамо" пов'язаною з "ПриватБанком" особою, і 19 березня тимчасова адміністрація провела процедуру примусової конвертації в капітал банку вкладів пов'язаних осіб (т.зв. bail-in). Як випливає з ухвали суду, процедура списання коштів зачепила і "Динамо", йдеться в ухвалі Окружного адміністративного суду Києва від 28 грудня.

Скільки саме грошей втратило "Динамо", в ухвалі не сказано.

Футбольний клуб попросив суд визнати рішення Нацбанку незаконним і скасувати наказ про списання коштів.

Судове засідання у справі відбудеться 19 січня.

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Відзначимо, що президентом ФК "Динамо" є Ігор Суркіс. Брати Ігор і Григорій Суркіси - великі українські бізнесмени. Їхні основні активи є в енергетиці, також вони володіють А-Банком, придбаним у "ПриватБанку".

Нагадаємо, серед головних потерпілих від примусового списання депозитів "ПриватБанку" опинилися брати Григорій та Ігор Суркіси.

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10 01 2017 13:46
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