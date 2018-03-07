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Процедура тендеру на реконструкцію Шулявського мосту проведена у рамках законодавства, – КМДА

Процедура закупівлі «відкриті торги» за предметом закупівлі «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва проведена у рамках чинного законодавства.
Процедура тендеру на реконструкцію Шулявського мосту проведена у рамках законодавства, – КМДА

Про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

«Замовником робіт «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва» було визначене Комунальне підприємство «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва». Підприємство провело процедуру тендеру на виконання зазначених робіт згідно із вимогами чинного законодавства у сфері закупівель, – зазначив Дмитро Давтян. – Про початок процедури закупівлі було оголошено у багатьох засобах масової інформації, тому процедура торгів була максимально публічною. Загалом свої тендерні пропозиції подали чотири учасники. За результатами засідання тендерного комітету КП «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва» пропозиції двох учасників відхилено через порушення вимог законодавства у сфері закупівель».

За його словами, обидва учасники, пропозиції яких були відхилені, зверталися зі скаргами до Постійно діючої адміністративної колегії Антимонопольного комітету України з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Проте за результатами розгляду скарг було прийняте рішення відмовити у їхньому задоволенні.

Окрім того, правомірність відхилення пропозицій окремо підтверджена висновками фахівців Державної аудиторської служби України. «Зазначу, що, на жаль, багато сьогодні спекуляцій щодо питання реконструкції Шулявського мосту. І спрямовані вони переважно на те, щоб затягнути початок робіт. Усі ж дії міської влади, наголошую, здійснюються у законодавчому полі», – зазначив Дмитро Давтян.

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03 07 2018 21:30
ТЕГИ: Київ, КМДА
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