Процес щодо санкцій проти Ірану запущено в Радбезі ООН – Держдеп США
Про це повідомив на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.
"Разом з Україною, Великою Британією та Францією ми розпочали процес, аби притягнути Іран до відповідальності за постачання росії безпілотників. Це було закрите засідання Радбезу ООН, з метою запустити процес відповідно до резолюції №2231 під керівництвом групи експертів", – розповів представник зовнішньополітичного відомства.
Сполучені Штати, за словами Прайса, давно привертали увагу світу до іранської програми БПЛА і раніше вже застосовували обмеження проти компаній та осіб, які надавали їй підтримку. Адже ця загроза, зауважив речник, виходить далеко за межі України.
Прайс також запевнив, що США "надалі активно застосовуватимуть санкції" проти всіх, хто допомагає Ірану підтримувати російську війну проти України.
Як повідомляв iPress, ЄС запровадив санкції проти Ірану за постачання росії ударних безпілотників, які використовуються у війні проти України. Також про санкції оголосила Велика Британія. Водночас Франція закликала Тегеран негайно припинити будь-які форми підтримки агресивної війни, розв'язаної росією проти України.
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