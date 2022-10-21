Процес щодо санкцій проти Ірану запущено в Радбезі ООН – Держдеп США

США та їхні союзники ініціювали процес на рівні Ради Безпеки ООН, аби покарати Іран міжнародними санкціями за постачання бойових дронів росії, якими наносяться удари по мирних містах України.

Про це повідомив на брифінгу речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

"Разом з Україною, Великою Британією та Францією ми розпочали процес, аби притягнути Іран до відповідальності за постачання росії безпілотників. Це було закрите засідання Радбезу ООН, з метою запустити процес відповідно до резолюції №2231 під керівництвом групи експертів", – розповів представник зовнішньополітичного відомства.

Сполучені Штати, за словами Прайса, давно привертали увагу світу до іранської програми БПЛА і раніше вже застосовували обмеження проти компаній та осіб, які надавали їй підтримку. Адже ця загроза, зауважив речник, виходить далеко за межі України.