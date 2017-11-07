Процес вступу України до НАТО займе 10-12 років, - Лубківський

На переконання дипломата, обставини складаються таким чином, що Україна сьогодні є жертвою агресії з боку РФ і членство в Північноатлантичному Альянсі — питання нашого виживання і нашого майбутнього

Парасолька НАТО має бути розкрита над Україною, але процес вступу України до Альянсу займе 10-12 років.

"Вступ України до НАТО, мабуть, найбільш тривалий процес серед усіх мені відомих європейських країн. Це своєрідний рекорд або антирекорд. На жаль, Україна змарнувала всі шанси, які їй давалися неодноразово і в часи Леоніда Кучми, і в часи Віктора Ющенка. І зараз цей шанс знову в нас є", - заявив координатор руху "Справедливість", посол Маркіян Лубківський в ефірі "Громадського радіо".

"Я не бачу іншого захисту від агресора, якщо це не членство в НАТО. Україна сама в силу різних обставин не здатна протистояти такій потужній державі, як РФ. Тому парасолька НАТО має бути розкрита над Україною і це справді сьогодні має бути пріоритетним питанням для української влади", - наголосив Маркіян Лубківський.

Нагадаємо, що на думку дипломата враховуючи кривавий досвід, здобутий у зв'язку з агресією Російської Федерації, Україна і українці зможуть почуватися безпечно лише ставши членом Північноатлантичного Альянсу.