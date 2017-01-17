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Проти автора віршів на підтримку України порушили нову справу про екстремізм

Слідчі вилучили в обвинуваченого ноутбук і всі носії
У Росії проти колишнього учителя німецької мови Олександра Бившева, засудженого раніше за публікацію в інтернеті свого вірша на підтримку України, порушили нову кримінальну справу.
Проти автора віршів на підтримку України порушили нову справу про екстремізм Фото:i.lb.ua

"Сьогодні об 11-й ранку в мою квартиру прийшли троє співробітників Центру протидії екстремізму і пред'явили постанову про порушення кримінальної справи за частиною 1 статті 282 КК РФ "Розпалювання ненависті або ворожнечі"", - розповів Бившев "Новой газете".

Він пояснив, що обвинувачення пов'язане з його віршем "На незалежність України", який Бившев опублікував 22 лютого 2015 року на своїй сторінці в соціальній мережі "ВКонтакте". На думку слідчих, вірш є принизливим для російського народу, сказав Бившев.

За словами обвинуваченого, з пред'явлених йому документів випливає, що кримінальну справу порушили ще 30 вересня 2016 року, а обшук було санкціоновано суддею Кромського районного суду Оленою Гудковою 20 грудня 2016 року. Слідчі вилучили в Бившева як речові докази ноутбук і всі носії.

У липні 2015 року Кромський районний суд визнав Бившева винним в екстремізмі за вірш під назвою "Українським патріотам", опублікований в інтернеті в березні 2014 року. У ньому він засудив анексію Криму Росією.

Після публікації вірша в місцеву газету "Зоря" написали читачі, яких він обурив. Редакція видання подала заяву в прокуратуру. З боку звинувачення свідками виступали колишні колеги й учні Бившева. Його засудили до 300 годин виправних робіт, на два роки відсторонили від посади і конфіскували комп'ютер.

Нагадаємо, у Москві в суботу, 14 січня, правоохоронці затримали більше 40 осіб, які прийшли на неузгоджений із владою мітинг опозиції на підтримку політв'язнів біля пам'ятника Грибоєдову

Зазначимо, в Росії у 2015 році за статтею 282 Кримінального кодексу РФ - "екстремізм" - було засуджено 414 осіб, що втричі перевищує показники 2011 року (137 осіб).

 
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17 01 2017 17:12
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