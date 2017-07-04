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Проти безвізу для України найбільше депутатів голосували з Італії, Франції та Британії

Майже всі праворадикали публічно заявляють про дружбу з Росією і завжди голосують проти проукраїнських ініціатив
Найбільше євродепутатів, котрі голосували проти надання Євросоюзом безвізового режиму Україні, виявилися представники Італії, Франції та Британії.
Проти безвізу для України найбільше депутатів голосували з Італії, Франції та Британії Фото: AFP

"За блокування українського безвізу голосували 18 італійців, по 16 британців та французів, 7 нідерландців, 6 греків, по 4 німці та австрійці, двоє шведів, по одному депутату з Бельгії, Польщі та Чехії", - повідомила "Європейська правда" з посиланням на результати поіменного голосування за це рішення, яке оприлюднив Європарламент.

Загалом проти надання Україні безвізового режиму проголосували 75 євродепутатів. 60 із 75 голосів "проти" дали представники двох праворадикальних груп у складі Європарламенту. Видання зазначило, що майже всі праворадикали публічно заявляють про дружбу з Росією і завжди голосують проти проукраїнських ініціатив.

На другому місці після правих радикалів – позафракційні (як правило, це ще радикальніші депутати). По три голоси дали ліві (екс-комуністи) та консерватори. До переліку потрапила навіть одна представниця Європейської народної партії, яка є членом команди проросійського кандидата у президенти Франції Франсуа Фійона.

Що ж до тих, хто утримався, то найбільше серед таких євродепутатів британців (13) і французів (11). Окрім них – троє бельгійців, два кіпріота і по одному представнику з семи держав – Італії, Данії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Фінляндії, Чехії.

Нагадаємо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Власники біометричних паспортів зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.

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