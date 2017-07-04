Проти безвізу для України найбільше депутатів голосували з Італії, Франції та Британії

Майже всі праворадикали публічно заявляють про дружбу з Росією і завжди голосують проти проукраїнських ініціатив

Найбільше євродепутатів, котрі голосували проти надання Євросоюзом безвізового режиму Україні, виявилися представники Італії, Франції та Британії.

"За блокування українського безвізу голосували 18 італійців, по 16 британців та французів, 7 нідерландців, 6 греків, по 4 німці та австрійці, двоє шведів, по одному депутату з Бельгії, Польщі та Чехії", - повідомила "Європейська правда" з посиланням на результати поіменного голосування за це рішення, яке оприлюднив Європарламент.

Загалом проти надання Україні безвізового режиму проголосували 75 євродепутатів. 60 із 75 голосів "проти" дали представники двох праворадикальних груп у складі Європарламенту. Видання зазначило, що майже всі праворадикали публічно заявляють про дружбу з Росією і завжди голосують проти проукраїнських ініціатив.

На другому місці після правих радикалів – позафракційні (як правило, це ще радикальніші депутати). По три голоси дали ліві (екс-комуністи) та консерватори. До переліку потрапила навіть одна представниця Європейської народної партії, яка є членом команди проросійського кандидата у президенти Франції Франсуа Фійона.

Що ж до тих, хто утримався, то найбільше серед таких євродепутатів британців (13) і французів (11). Окрім них – троє бельгійців, два кіпріота і по одному представнику з семи держав – Італії, Данії, Польщі, Словаччини, Угорщини, Фінляндії, Чехії.

Нагадаємо, Європейський парламент 6 квітня проголосував за надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Власники біометричних паспортів зможуть перебувати в ЄС без візи не більше 90 днів протягом 180-денного періоду.