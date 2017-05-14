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Проти чоловіка, який оголив зад під час виступу Джамали на Євробаченні, порушили справу, - ВІДЕО

Співачка під час виступу ніяк не відреагувала
Колишнього журналіста телеканалу "1+1" Віталія Седюка, який вибіг на сцену і оголив свій зад під час виступу Джамали на "Євробаченні-2017", затримали.
Проти чоловіка, який оголив зад під час виступу Джамали на Євробаченні, порушили справу, - ВІДЕО Фото: скріншот

Стосовно Седюка порушено кримінальну справу, повідомив у Facebook голова МВС Арсен Аваков.

"Був затриманий охороною конкурсу, за участю поліції - чинив опір при затриманні. В порядку ст.208 КПК України затримали на 72 години до суду, який обере йому завтра запобіжний захід за статтею 296 ч.3 (хуліганство з обтяжливими) - від штрафу до п'яти років позбавлення волі", - повідомив Аваков.

Як відомо, під час виступу Джамали, яку запросили виступити як гостю "Євробачення", на сцену вибіг молодий чоловік з прапором Австралії і зняв штани. Співачка ніяк не відреагувала на інцидент.

Пізніше виявилося, що вибіг на сцену чоловік - скандально відомий Віталій Седюк, який неодноразово нападав на знаменитостей під час світських заходів. До 2014 року він працював журналістом на телеканалі "1+1".

Нагадаємо, що переможцем пісенного конкурсу "Євробачення-2017" став представник Португалії Сальвадор Собрал.

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14 05 2017 14:15
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