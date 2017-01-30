Проти Дубневичів проводять розслідування СБУ та НАБУ, - Омелян

Міністр інфраструктури Володимир Омелян стверджує, що Служба безпеки України і Національне антикорупційне бюро розслідують кримінальні провадження проти братів Дубневичів.

"Я чув свого часу, пан Дубневич розповідав, що має довідку від якогось правоохоронного органу, що він чистий перед законом. Водночас, за моєю інформацією, такі справи є в СБУ, обшуки проводили в низці компаній, які безпосередньо пов'язані з братами Дубневичами, а також справи є в НАБУ. І я дуже сподіваюся, що вони будуть доведені до кінця і ці правоохоронні органи скажуть: ніяких претензій немає, це чесні і порядні люди, працюємо далі", - заявив міністр на круглому столі в Інституті Горшеніна, інформує LB.ua.

Нагадаємо, Ярослав Дубневич - голова транспортного комітету Верховної Ради. Його брат Богдан Дубневич очолює один з підкомітетів у бюджетному комітеті Ради.

Зазначимо, в ході нещодавнього засідання уряду міністр натякнув на корупційні відносини Бальчуна з членом правління УЗ Сергієм Михальчуком (єдиний, хто зберіг місце зі старого керівництва підприємства) і головою транспортного комітету Верховної Ради Ярославом Дубневичем.

"У мене питання, як працюється з паном Михальчуком? Наскільки добре підтримує пан Дубневич? Втрата 1 млрд гривень від корупційних дій у 2016 році - це звідки?", - заявив урядовець.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".