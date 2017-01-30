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Проти Дубневичів проводять розслідування СБУ та НАБУ, - Омелян

Урядовець сподівається, що "справи будуть доведені до кінця"
Міністр інфраструктури Володимир Омелян стверджує, що Служба безпеки України і Національне антикорупційне бюро розслідують кримінальні провадження проти братів Дубневичів.
Проти Дубневичів проводять розслідування СБУ та НАБУ, - Омелян Воодимир Омелян. Фото:gazeta.zn.ua.

"Я чув свого часу, пан Дубневич розповідав, що має довідку від якогось правоохоронного органу, що він чистий перед законом. Водночас, за моєю інформацією, такі справи є в СБУ, обшуки проводили в низці компаній, які безпосередньо пов'язані з братами Дубневичами, а також справи є в НАБУ. І я дуже сподіваюся, що вони будуть доведені до кінця і ці правоохоронні органи скажуть: ніяких претензій немає, це чесні і порядні люди, працюємо далі", - заявив міністр на круглому столі в Інституті Горшеніна, інформує LB.ua.

Нагадаємо, Ярослав Дубневич - голова транспортного комітету Верховної Ради. Його брат Богдан Дубневич очолює один з підкомітетів у бюджетному комітеті Ради.

Зазначимо, в ході нещодавнього засідання уряду міністр натякнув на корупційні відносини Бальчуна з членом правління УЗ Сергієм Михальчуком (єдиний, хто зберіг місце зі старого керівництва підприємства) і головою транспортного комітету Верховної Ради Ярославом Дубневичем.

"У мене питання, як працюється з паном Михальчуком? Наскільки добре підтримує пан Дубневич? Втрата 1 млрд гривень від корупційних дій у 2016 році - це звідки?", - заявив урядовець.

Нагадаємо, міністр інфраструктури Володимир Омелян висловив голові уряду Володимиру Гройсману своє занепокоєння ініціативою МЕРТ щодо зміни статуту і перепідпорядкування "Укрзалізниці". Водночас Омелян також наголосив на низькій результативності роботи глави "Укрзалізниці" Войцеха Бальчуна. Омелян нагадав, що під час конкурсу з обрання очільника підприємства голосував проти Бальчуна. І, за його словами, не помилився, так як "впродовж першого місяця переконався, що ми отримали примхливого шоумена, а не акулу з РКР Карго".

В свою чергу, глава "Укрзалізниці" Войцех Бальчун відповів міністру, що публічна полеміка у стилі "сам дурень" не для нього та наголосив, що "позитивних змін не бачить тільки сліпий".

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