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Проти голови МВС Італії Сальвіні почали розслідування через мігрантів

Сальвіні критично відреагував на ініційоване розслідування
Проти голови МВС Італії Маттео Сальвіні розпочали розслідування через мігрантів, яких уряд понад тиждень відмовлявся пустити в країну.
Проти голови МВС Італії Сальвіні почали розслідування через мігрантів Фото: Fabio Di Pietro/ANSA via AP

Прокурори на Сицилії закидають йому зловживання владою і незаконне утримання мігрантів, повідомляє Reuters

Розслідування почали через інцидент довкола судна італійської берегової охорони Diciotti, на борту якого було майже 180 мігрантів. Уряд Італії дозволив судну зайти в сицилійський порт Катанії, проте не дозволяв мігрантам зійти на берег, доки ЄС не домовиться про їхнє розселення.

Сальвіні повідомив, що 20 мігрантів погодилась прийняти Албанія, 20-25 – Ірланідя, а решту "за нульові кошти" прихистить католицька церква Італії.

Сальвіні критично відреагував на ініційоване розслідування, заявивши, що ганебно розслідувати дії міністра, який "захищає права італійців".

Нагадаємо, 10 червня влада Італії не дозволила причалити судну Aquarius, яке належить неурядовій організації SOS Mediterranee. На борту судна перебували понад 600 врятованих мігрантів. Прийняти мігрантів відмовилася і Мальта.

Також, Мальта та Італія відмовилися відкривати свої порти для корабля з 224 мігрантами на борту.

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26 08 2018 13:35
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