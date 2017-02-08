Проти керівників Центру протидії корупції відкрили кримінальну справу

Слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".

"За результатами розгляду листа від 11.07.2017 повідомляємо, що 09.06.2017 СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, за заявою третіх осіб про кримінальне правопорушення службовими особами ГО "Центр протидії корупції" внесено до ЄРДР кримінальне провадження за №32017000000000081", – йдеться у відповіді податківців на запит адвоката, який представляє інтереси ЦПК. Як з’ясувалося, слідство триває два місяці – з 9 червня 2017 року.

Адвокат та член правління ЦПК Олена Щербан зауважила, що ані статті кримінального кодексу, ані підстав для порушення кримінальної справи, ані суті претензій до ЦПК фіскали не повідомили.

Фото: antac.org.ua