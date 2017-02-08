Проти керівників Центру протидії корупції відкрили кримінальну справу
"За результатами розгляду листа від 11.07.2017 повідомляємо, що 09.06.2017 СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, за заявою третіх осіб про кримінальне правопорушення службовими особами ГО "Центр протидії корупції" внесено до ЄРДР кримінальне провадження за №32017000000000081", – йдеться у відповіді податківців на запит адвоката, який представляє інтереси ЦПК. Як з’ясувалося, слідство триває два місяці – з 9 червня 2017 року.
Адвокат та член правління ЦПК Олена Щербан зауважила, що ані статті кримінального кодексу, ані підстав для порушення кримінальної справи, ані суті претензій до ЦПК фіскали не повідомили.
Фото: antac.org.ua
"Це свідчить про те, що податківці зараз в активному пошуку компромату на нас і відкрили кримінальну справу авансом, а тепер будуть шукати, що б нам "пришити", отримувати доступ до наших документів, робити виїмки, обшуки та прослуховувати керівництво тощо", – підсумувала Щербан.
У Центрі протидії корупції вважають порушення кримінального провадження податковою поліцією продовженням тиску на організацію і активізацією спроб заблокувати її роботу.
"Це – послідовне продовження кампанії проти нас, мета якої – знищення організації. Скоріше за все, "третя особа", за заявою якою фіскали порушили нову справу, це – колишній помічник Миколи Мартиненко, народний депутат Павло Пинзени", - заявив Віталій Шабунін, голова правління ЦПК.
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